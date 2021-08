Hemmingen

Flüchtlinge sollen in Hemmingen nicht mehr in einem früheren Bürogebäude im Gewerbegebiet wohnen. Die Stadt will Container kaufen und aufstellen. Das jetzige Gebäude steht an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld. Für den Umzug, der laut Bürgermeister Claus Schacht Anfang März 2022 vorgesehen ist, brauchen die Bewohnerinnen und Bewohner nur auf den Hof hinter dem Haus zu gehen, denn dort sollen die Container aufgestellt werden.

Dafür sind noch eine Halle und Garagen abzureißen. Die Kosten für den Abriss und die Container beziffert die Verwaltung auf 2,2 Millionen Euro. Geplant sind 16 Module, in denen jeweils ein Einzelner oder eine Einzelne wohnen kann, aber auch eine Familie mit bis zu acht Personen. Das Vorhaben haben der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss und der Rat in nicht öffentlicher Sitzung, jeweils vor den Sommerferien, befürwortet. Das erläuterten Bürgermeister Schacht, die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing jetzt in einem Pressegespräch. Sie machten ferner deutlich, dass die Stadt die Flüchtlinge lieber dezentral in Wohnungen unterbringen würde. Doch der Wohnraum in Hemmingen sei knapp. Die Stadt sei die im Hinblick auf ihre Fläche kleinste Kommune in der Region Hannover.

Wohncontainer für Flüchtlinge

Die Container stehen Schacht zufolge bereits in einer anderen Kommune in der Region Hannover, deren Namen er nicht nennen will. Sie wurden dort aber nicht genutzt. Im Hinblick auf das laufende Verfahren für den Bauantrag will die Stadt auch noch kein Foto veröffentlichen, wenngleich die Unterkünfte aussehen wie herkömmliche Wohncontainer.

Auf dieser Fläche sollen die Wohncontainer stehen. Die Halle mit dem Graffiti soll abgerissen werden. Quelle: Andreas Zimmer

In Hemmingen sollen die farbigen Container aus Metall, sie haben mehrere Fenster, für insgesamt 120 Menschen zweigeschossig in U-Form aufgestellt werden. Bisher sind die Duschen im Kellergeschoss, und es gibt pro Etage eine Küche – künftig hat Gerwing zufolge jeder Container einen eigenen Sanitärbereich und eine eigene Küche. In einem Container können bis zu acht Menschen wohnen. Hierfür müssen im früheren Bürogebäude zwei Räume zusammengelegt werden. Das DRK werde die Flüchtlinge auch in den Containern weiter betreuen. Schacht sagte, das frühere Bürogebäude stehe erst mal leer – bis auf jene Räume, die für die Sozialarbeit genutzt werden.

700 Flüchtlinge in mehr als fünf Jahren aufgenommen

Steinhoff erläuterte, bis neue Wohngebiete ausgewiesen werden, könnte es noch fünf bis zehn Jahre dauern. Es sei aber jetzt zu handeln. Die Stadt habe darum gebeten, in den vergangenen Monaten keine neuen Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Denn es gebe nur noch die Unterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße mit bis zu 110 Plätzen. Ende 2015 hatte die Stadt beschlossen, das Grundstück und die Gebäude darauf zu kaufen. Zwischenzeitlich habe es eine weitere Unterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße gegeben, aber auch an der Gutenbergstraße und an der Carl-Zeiss-Straße, alle in Hemmingen-Westerfeld und alle drei gemietet. „Ein Umbau im Bestand wäre eine große Herausforderung“, sagte Steinhoff. Schließlich wohnen dort zurzeit 87 Flüchtlinge.

Nach Auskunft von Schacht sind jetzt 20 Menschen unterzubringen. Für Mitte August werden zusätzlich zwei Familien aus Syrien erwartet. Seit 2015 habe die Stadt fast 700 Flüchtlinge aufgenommen. Etwa die Hälfte wohne weiterhin im Hemminger Stadtgebiet, die andere Hälfte sei weggezogen.

Neues Gesetz erlaubt Unterbringung im Gewerbegebiet

Steinhoff betonte, dass die Stadtverwaltung schon seit etwa drei Jahren nach Alternativen suche und für die Wohncontainer auch andere Flächen geprüft habe. Anlass dafür, dass die Stadt jetzt konkret handelt, sei das Baulandmobilisierungsgesetz, das am 23. Juni bundesweit in Kraft getreten ist. Es sei die rechtliche Grundlage dafür, dass die Stadt die Flüchtlinge weiter in einem Gewerbegebiet unterbringen darf. Zunächst sei dies bis Oktober 2022 begrenzt gewesen. Nun sei es bis spätestens Ende 2027 erlaubt.

Eigentümer und Hausverwaltungen, die Wohnungen für Flüchtlinge zur Miete oder zum Kauf anbieten können, werden gebeten, sich bei der Stadt unter Telefon (0511) 4103270 oder 4103118 zu melden. Die E-Mail-Adresse lautet heike.nowarre@stadthemmingen.de. Die Verwaltung sichert zu, dass die Anfragen streng vertraulich behandelt werden.

