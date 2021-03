Hemmingen

Die Stadt Hemmingen wird keine Flüchtlinge in Sporthallen unterbringen. Das hat die Verwaltung am Mittwochabend im Ausschuss deutlich gemacht.

„Niemand in der Verwaltung beabsichtigt, Sporthallen zu sperren“, sagte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff in der hybriden Sitzung. Roman Binder (Bündnisgrüne) hatte sich danach als theoretische Möglichkeit erkundigt, aber deutlich gemacht, dass er diese Unterbringung keinesfalls unterstütze. Zuvor hatte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing erläutert, dass die Stadt in den nächsten Monaten noch 53 von insgesamt 84 Flüchtlingen aufnehmen müsse. In der Gemeinschaftsunterkunft im Gewerbegebiet in Hemmingen-Westerfeld gebe es allerdings nur noch 31 freie Plätze.

Flüchtlinge: Plätze in Gemeinschaftsunterkunft werden knapp

Die Stadt suche bereits Wohnungen und werte dafür beispielsweise viele Immobilienportale aus. „Keiner möchte aber zurzeit Wohnungen zur Verfügung stellen“, sagte Gerwing. Es sei jedoch ohnehin schwierig, eine Wohnung im Hemminger Stadtgebiet zu bekommen.

Steinhoff erläuterte, die Sporthallen in Hemmingen würden zurzeit wegen Corona nur für Individualsport genutzt. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz aber sinken werde, seien sie wieder stärker ausgelastet. Der Ausschussvorsitzende Jens Beismann (SPD) warnte, die Unterbringung von Flüchtlingen in Sporthallen sei ein „sensibles Thema“. Jan Dingeldey (CDU) sagte, es sei „misslich, es zu diesem Zeitpunkt zu diskutieren“, da im Gespräch sei, dass die Nutzungsgenehmigung für Flüchtlingsunterkünfte in Gewerbegebieten deutschlandweit verlängert werden soll – befristet bis Oktober 2022.

Von Andreas Zimmer