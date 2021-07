Hemmingen

Acht Hemminger Familien haben im vergangenen Jahr am Vorschulprogramm HIPPY (Home Interaction for Parents and Prescool Youngsters) teilgenommen. Doch ob das von der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO) organisierte Projekt auch im nächsten Jahr bestehen bleibt, ist noch offen. Denn die Finanzierung sei noch nicht gesichert, teilt Koordinatorin Nurcan Kuru mit. Bis Ende 2021 wird das Programm von der Region Hannover, der Deutschen Postcode Lotterie und der Ikea Stiftung gefördert. Die AWO verhandelt gerade über die Fortführung der finanziellen Unterstützung. „Wir wünschen uns sehr, dass wir auch weiterhin Familien in Hemmingen bei der Vorbereitung ihrer Kinder auf die Grundschule begleiten können“, sagt Kuru.

Hippy wird seit 2018 in Hemmingen angeboten

Die AWO Region Hannover bietet das zum Kindergarten ergänzende Vorschulprogramm HIPPY seit 2007 an ausgewählten Standorten an. Eltern werden darin geschult, um ihre Kinder mit speziellen Lern- und Spielmaterialien auf den Schuleinstieg vorzubereiten. Seit 2018 profitieren auch Familien aus Hemmingen davon.

Lokale Ansprechpartnerin im Hemminger Rathaus ist die Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß. „Ich bin froh, dass das Programm auch während des gesamten Corona-Jahres angeboten werden konnte. Die teilnehmenden Familien haben sich darüber gefreut“, sagt sie. Das bestätigt auch die AWO. „Wir haben Anrufe von Müttern erhalten, die sich bedankt haben, wenn ein neues Übungsheft im Briefkasten lag“, sagt Kuru. Gerade in der Zeit, in der nicht alle Kinder den Kindergarten besuchen durften, sei das eine willkommene Abwechslung gewesen.

Teilnehmerin empfiehlt das Programm

Normalerweise werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende eines Jahres von der AWO immer zu einer gemeinsamen Abschlussfeier eingeladen. Das war in diesem Jahr wegen der geltenden Hygienevorschriften nicht möglich.

Stattdessen hat die AWO jede Familie einzeln eingeladen, darunter auch Elvan Özer und ihren fünfjährigen Sohn Ulu Egemen. „Wir haben mitgemacht, weil wir sehr viel Wert auf Bildung legen“, sagt Özer. Sie empfiehlt das Programm speziell auch Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder möglicherweise noch nicht so gut Deutsch sprechen. „Es ist ein tolles Konzept, das sehr gut auf die Schule vorbereitet“, sagt Özer, die selbst einen türkischen Migrationshintergrund hat.

Ulu Egemen habe in dem Programm neben Inhalten auch Disziplin und Durchhaltevermögen gelernt. „Die Aufgaben steigern seine Geduld beim Lernen und auch seine Konzentration“, sagt Özer. Doch auch der Spaß komme dabei nicht zu kurz. Dieser Punkt ist auch Kuru wichtig. „Ziel ist es, dass die Kinder beim Schuleintritt Freude und Spaß am Lernen und Entdecken haben“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann