Harkenbleck

Der Förderverein Harkenblecker Spielgarten hat seine Vorsitzende Kristina Quakulinsky im Amt bestätigt. Auch Maike Thomsen bleibt dem Team erhalten. Neu ins Amt gewählt wurden bei der Onlinejahresversammlung Maren Lieber als Schriftführerin, Christian Hartleben als Kassenwart und Andrea Lüders als weitere Beisitzerin.

„Das Vorstandsteam steht mit vielen Ideen in den Startlöchern“, sagt Quakulinsky. Sobald die pandemiebedingten Einschränkungen es zulassen, will der Verein die Kinder im Kindergarten wieder fördern und nach Lockerung der Corona-Regeln eine Englisch-Sprachlehrerin die Kinder wieder unterrichten. Außerdem plant der Förderverein, wenn die Stadt dies freigegeben hat, die gelben Fußstapfen im Ort für einen sicheren Schul- und Kitaweg zu erneuern.

Förderverein Spielgarten will wieder viele Angebote machen

Auch Ausflüge, Basare und das beliebte Laternenfest will der Förderverein wieder ausrichten. Wie sich diese Vorhaben gestalten, sei laut Quakulinsky wegen der Corona-Pandemie jedoch noch ungewiss. „Auf jeden Fall wird es bald wieder schöne Gelegenheiten geben, sich bei einem Eis oder zum Fotoshooting am Spielplatz zu treffen“, kündigt die Vereinsvorsitzende an. Ursprünglich als Elternverein gegründet, der die Kita auch als Arbeitgeber betrieb, ist die Gemeinschaft nur noch als Förderverein aktiv. 2014 übernahm die Stadt Hemmingen die Kita.

Die derzeitigen Bauarbeiten am benachbarten Feuerwehrgerätehaus seien für den Hin- und Rückweg zum Kindergarten eine Herausforderung. „Die Straße ist nur noch schwer einsehbar, sodass es für Eltern und Kinder etwas abenteuerlich ist, sie zu überqueren. Ein provisorischer Überweg wäre sinnvoll“, sagt die Mutter. Ansonsten würden die Bauarbeiten den Kita-Betrieb aus ihrer Sicht jedoch nicht einschränken. Im Gegenteil: „Die Kinder finden es spannend, wenn sie aus dem Fenster einen Bagger sehen können.“

Nach Umbau des Gerätehauses wird die Kita saniert

Wenn der Neu- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses abgeschlossen ist, will die Stadt 2022 auch die Kita sanieren und umbauen. Für die Zeit nach der Fertigstellung hat der Förderverein bereits weitere Investitionen vorgesehen: „Nach der aufwendigen Renovierung fallen gewiss Möglichkeiten an, den Kindergarten und die Krippe für die kleinen Strolche noch kindgerechter zu gestalten und die Kinder in ihrer Entwicklung adäquat zu unterstützen und zu fördern“, kündigt Kristina Quakulinsky an. Sie betont: „Die Arbeit des Fördervereins ist offen für neue Ideen.“ Interessierte können sich jederzeit mitengagieren. Zurzeit werden im Spielgarten rund zehn Krippenkinder und 25 Kindergartenkinder betreut.

Von Stephanie Zerm