Harkenbleck

Zu einem musikalisch-literarischen Vortrag über Carl Maria von Weber lädt der Förderverein der Kapelle Harkenbleck ein. Der freie Journalist Wolfgang Nieschalk aus Nordstemmen wird den Besuchern am Sonntag, 22. September, ab 17 Uhr das Leben von von Weber erläutern.

Von Webers berühmtestes Werk ist „Der Freischütz “

Carl Maria von Weber war ein deutscher Komponist und Pianist, der 1786 in Eurin geboren wurde und 1826 in London starb. Er war an verschiedenen Orten tätig, unter anderem als Kapellmeister am Theater in Breslau, als Operndirektor am Ständetheater in Prag und zuletzt als musikalischer Leiter der Deutschen Oper in Dresden.

In seiner Dresdener Zeit entstand auch von Webers berühmtestes Werk mit dem Titel „Der Freischütz“. Die Oper wurde im Juni 1821 im Königlichen Schauspielhaus Berlin mit großen Erfolg uraufgeführt. Erzählt wird die Geschichte des jungen Max, der seine große Liebe Agathe heiraten will. Zuvor muss er in einem Probeschuss seine Schießkünste unter Beweis stellen. Doch ein vermeintlicher Freund und der Teufel selbst wollen Max hereinlegen.

Einladung zur Reise in die Opernwelt

Der Förderverein der Kapelle Harkenbleck lädt die Besucher für Sonntag, 22. September, ab 17 Uhr ein. Der Eintritt für die Veranstaltung in der Kapelle ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Bei gutem Wetter können die Besucher den Tag im Kapellengarten bei Wein ausklingen lassen.

