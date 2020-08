Arnum

Susanne Lesinski und Ingeborg Eickhoff machen sich Sorgen. Die eine ist knapp über 80 Jahre alt, die andere „noch nicht ganz“. Beide kümmern sich um die Wehrkapelle in Arnum. Es ist eines der wenigen historischen Gebäude in Hemmingens größtem Stadtteil. Sie schließen sie an den Wochenenden für Besucher auf, halten Ordnung, pflegen die Pflanzen im kleinen Bibelgarten vor der Kapelle. „Wir brauchen jüngere Mitglieder“, sagt Lesinski. Sie spricht vom Förderverein der Kapelle, dessen kommissarische erste Vorsitzende und zweite Vorsitzende sie ist.

Der Einsatz für die Kapelle fällt Lesinski immer schwerer, sie würde zumindest ihren Posten als Vorsitzende „sehr, sehr gern“ abgeben. Aber gerade fehlt es einfach an Nachwuchs. Deswegen macht Lesinski weiter. „Mir liegt die Kapelle schon am Herzen“, sagt sie. Ihre größte Sorge sei, dass das um 1400 erbaute Gebäude wieder abgeschlossen werde. Diese Steine, die so viel Leben in sich tragen, sollen das auch weiter tun, sagt Lesinski.

Miersch und Liebelt besuchen Kapelle

Jetzt haben der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch ( SPD) sowie die Landtagsabgeordnete und Hemminger Ratsvorsitzende Kerstin Liebelt ( SPD) die alte Wehrkirche direkt an der B3 besucht. Sie ließen sich die Räume von Lesinski zeigen – und machten den Ehrenamtlichen Hoffnung.

"Es könnte ein toller Ort der Zusammenkunft werden": Matthias Miersch, Kerstin Liebelt und Susanne Lesinski vor der Kapelle im Gespräch. Quelle: Nadine Wolter

„Jetzt ist die zentrale Chance, hier etwas zu machen“, sagt Miersch. Der Bau der B3-Ortsumgehung ermögliche es Arnum, seine Mitte neu zu erfinden. Denn die Ortsdurchfahrt, also die heutige B3, solle umgestaltet werden, wenn weniger Verkehr durch Arnum fließt. „Das könnte hier ein toller Ort der Zusammenkunft werden nach dem Umbau“, sagt Miersch. Auch Liebelt sieht Potenzial dafür, die Kapelle künftig sichtbarer im Ort zu machen: „Wir haben die Zusage vom Land für 900.000 Euro für die Gestaltung von Arnum Mitte.“

Umbau der B3 bringt neue Möglichkeiten

Es gibt also finanziellen Spielraum, auch, um den Platz um die mehr als 600 Jahre alte Kapelle neu zu beleben. Fragt man Lesinski und Eickhoff, haben sie vor allem zwei konkrete Ideen, mit deren Umsetzung man die Kapelle sichtbarer machen könnte: Die Frauen würden sie gern nicht nur von der B3, sondern auch von der Wilkenburger Straße aus zugänglich machen. Eine kleine Verbindung von der Kapelle zur Straße gibt es schon.

Nicht ganz einfach zu finden: Umstehende Gebäude verdecken den Blick auf die Kapelle. Quelle: Nadine Wolter

Inwiefern diese genutzt werden kann, muss allerdings noch geklärt werden. Außerdem lenken die Gebäude in unmittelbarer Umgebung zu sehr von der Kapelle ab, sagt Lesinski. Sie und Eickhoff hoffen, dass vielleicht das ein oder andere Gebäude im Zuge der Neubelebung der Dorfmitte abgerissen und so neu gebaut wird, dass es zu den historischen Gebäuden wie der Kapelle passt. „Sie sollte wieder mehr zum Dorfmittelpunkt werden“, sagt Lesinski.

Die Kapelle an der Göttinger Straße 77A ist derzeit sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis in die Abendstunden geöffnet und wenn das Schild „Kapelle geöffnet“ vor dem kleinen Gotteshaus steht. Dem Förderverein der Wehrkapelle können Interessierte für einen monatlichen Mindestbeitrag von einem Euro beitreten. Der Verein freut sich auch über Spenden.

