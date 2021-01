Harkenbleck

Der Förderverein hat dem Harkenblecker Spielgarten einen besonderen Gesichtsschutz gespendet. Denn die Masken im Wert von 100 Euro haben ein durchsichtiges Visier. So können die Jungen und Mädchen die Erzieher in der Kindertagesstätte beim Sprechen sehen, was die Kommunikation erleichtert.

Masken mit durchsichtigem Visier für Kita Spielgarten

Die Kinder verstehen häufig besser, wenn sie auch Bewegungen des Gesichts wie zum Beispiel ein Lächeln sehen. Das teilt Kristina Quakulinsky, Vorsitzende des Fördervereins, mit. Im Spielgarten werden zehn Krippenkinder und 25 Kindergartenkinder von fünf Erzieherinnen betreut.

Von Tobias Lehmann