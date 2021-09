Hiddestorf

Schon vor einigen Jahren hat die Hiddestorfer Firma Fösten ihr Areal erweitert – nun fehlt ihr wieder der Platz. Deswegen plant sie den Neubau einer Halle mit Werkstattbereich, Lager und Sozialräumen. Eine rund 10.000 Quadratmeter große Fläche, also etwa so groß wie anderthalb Fußballfelder, soll dafür aus dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet namens „Landwehr – Süllberg“ herausgenommen werden. Der größte Teil davon ist ein Acker.

Ob das geschehen soll, diskutiert der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Region Hannover am Donnerstag, 30. September. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im Regionshaus an der Hildesheimer Straße 18 in Hannover.

Fösten zog an die Hauptstraße in Hiddestorf

Den Familienbetrieb gibt es bereits seit den Dreißigerjahren in Hiddestorf. Im Jahr 2002 zog die Firma von der Schulstraße, wo ihr etwa 150 Quadratmeter zur Verfügung standen, an die Landesstraße 389 an den Ortsrand. 2015 hatte Fösten die bestehende 40 Meter lange Halle nach Westen erweitert, und zwar um eine 20 Meter breite und etwa sechs Meter hohe Fertigbauhalle. Das Unternehmen argumentiert, dass es nach dem Umzug das Sortiment erweitert habe, zu dem neben Landmaschinen auch Kommunalgeräte und Kleingeräte gehören. Auf dem bisherigen Gelände an der Hauptstraße reiche der Platz für einen Neubau jedoch nicht aus.

Auf dieser Rasenfläche entstand der Anbau. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

In einer Vorlage der Regionsverwaltung für den Fachausschuss heißt es, zu den Kunden zähle der Fachhandel, also Landwirte und Vertreter von Kommunen. Für sie sei „eine gute und schnelle Erreichbarkeit und eine Sicherheit bei der An- und Abfahrt – teilweise sind die Maschinen groß und unübersichtlich – extrem wichtig“. Hinzu komme: „Aufgrund der Lärmbelästigung durch Maschinen und Werkzeuge, während der Ernte und Bestellung bis spät in die Nacht, ist ein Sitz am Rand des Ortes besonders wichtig.“

Keine alternativen Flächen für Neubau

Wie beurteilen die Naturschutzexpertinnen und -experten der Regionsverwaltung das Vorhaben? Sie verweisen unter anderem darauf, dass in der Nähe der Fläche Feldhamsterbauten nachgewiesen wurden, doch „Vorkommen besonders oder streng geschützter Tier- oder Pflanzenarten“ seien nicht bekannt. Gibt es keine alternativen Flächen, um den Neubau zu errichten? Südlich des Betriebes und damit außerhalb des Schutzgebietes besteht eine Möglichkeit, doch der dortige Eigentümer will nach Angaben der Region sein Grundstück weder verkaufen noch tauschen.

