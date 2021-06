Hemmingen

Wer gedacht hat, mit der Eröffnung der B-3-neu kehre Ruhe in Hemmingen ein, wird eines Besseren belehrt – im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist zu laut. Anwohner klagen über mangelnden Schutz vor dem Verkehrslärm. Die Trasse bleibt – wie schon während der Planung und des Baus – ein sensibles Thema.

Die Wellen schlugen schon hoch, etwa als jüngst die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Firma mit Mäharbeiten entlang der Umgehungsstraße beauftragte – und das in der Brut- und Setzzeit. Was immer auf und an der B-3-neu passiert, es wird generell von der Öffentlichkeit genau beobachtet, darunter die mittlerweile vier Bürgerinitiativen an der etwa sieben Kilometer langen Straße. Zwei haben sich erst nach der Eröffnung der B-3-neu, also nach November 2020, gebildet. Ein Zeichen von Misstrauen? Fakt ist: Initiativen entstehen immer dort, wo sich Bürgerinnen und Bürger von Politik und Verwaltung ungerecht behandelt oder übergangen fühlen. Sie fordern ein Mitspracherecht, was ihnen in Hemmingen mit dem geplanten Runden Tisch nun gewährt werden soll.

Lärmschutz B-3-neu: Reicht ein Runder Tisch aus?

Man darf sich nichts vormachen: Vor der Kommunalwahl im September wird der Runde Tisch voraussichtlich nicht besetzt. Das ist leider spät. Denn alles weitere, einschließlich möglicher Lärmschutzarbeiten, wird sich damit auch verzögern.

Doch ist es mit einem Runden Tisch überhaupt getan? Vertreter von Rat und Verwaltung und von den Bürgerinitiativen sollen dazugehören. Doch wie sich in jüngster Zeit zeigt, ist auch der Verkehr auf den Zubringerstraßen zur B-3-neu ein Problem. Erst vor wenigen Tagen haben vier Arnumer auf den zunehmenden Schleichverkehr im Bereich zwischen der B-3-Ortsumgehung, dem Hohen Holzweg, der Göttinger Straße und der Bockstraße aufmerksam gemacht. Viele Autofahrer verhielten sich anders, als es die Planer angenommen haben, indem sie sich abseits der Zubringerstraßen genau den Weg suchen, der ihnen am günstigsten erscheint. Müssen sich nun diese und andere Anlieger auch in einer Bürgerinitiative organisieren oder einem Verein anschließen, um am Runden Tisch dabei zu sein?

Forum Lärmschutz bilden

Die internen Überlegungen von SPD, CDU und den Unabhängigen Hemmingern im Vorfeld der jüngsten Ratssitzung, eine Bürgerversammlung einzuberufen und dann ein Forum Lärmschutz zu bilden, an dem auch einzelne interessierte Bürger – auch aus Wettbergen – dabei sind, sollten weiterverfolgt werden. So sind nicht noch weitere Bürgerinitiativen notwendig.

Mehr noch: Läuft das Forum erfolgreich, wäre es ratsam, den Themenschwerpunkt später auf Lärmschutz auch an anderen Straßen zu verlagern, zum Beispiel Ortsdurchfahrten. Dann fühlten sich auch jene Menschen ernst genommen, die ebenfalls an lauten Straßen wohnen, in der aktuellen Debatte aber nicht vorkommen. So könnte in Hemmingen wieder mehr Ruhe einkehren – für die Anwohnerinnen und Anwohner und in der politischen Diskussion.

Von Andreas Zimmer