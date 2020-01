Hemmingen-Westerfeld

Der Reisefotograf Michael Stuka aus Hannover ist am Montag, 17. Februar, im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld zu Gast. Mit im Gepäck hat er zahlreiche Fotos aus Rom und der Toskana. Unter dem Titel „Durch die Toskana nach Rom“ präsentiert Stuka eine auditive Diashow. Darin zeigt er zahlreiche Motive aus der ewigen Stadt sowie Naturaufnahmen.

Die Toskana zählt heute zu den bekanntesten und schönsten Kulturlandschaften der Erde. Ihre Traumlandschaft zieht jährlich Hunderttausende Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Weinberge mit harmonischen Bauernhäusern, sanft gewellte Lehmhügel und wildromantische Inseln erfreuen die Reisenden. Hinzu kommen einzigartige Kunststädte wie Pisa, Siena, Lucca und Florenz, die zum Bummeln und Genießen einladen. Auf seinen Reisen hat Michael Stuka die Reize dieser beeindruckenden Traumlandschaft in zahlreichen Fotografien festgehalten.

Michael Stuka zeigt Fotos von der Toskana und Rom

Ebenso hat er den Geist der ewigen Stadt in seinen Aufnahmen eingefangen. In seinem Vortrag zeigt er unter anderem Fotos vom Petersdom, dem Forum Romanum, dem Kapitol und der Spanischen Treppe sowie von den unzähligen Brunnen und charakteristischen Märkten. Seine Bilder kommentiert Michael Stuka, der bereits im vergangenen Jahr im bauhof mit einem Diavortrag über den Wilden Westen der USA zu Gast war, auf ebenso einfühlsame wie unterhaltsame Weise.

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in den Räumen an der Dorfstraße 53. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei „et cetera“ am Rathausplatz 2 in Hemmingen-Westerfeld, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum, in der Bücherecke, Dammstraße 2 in Pattensen, und im Internet aufwww.bauhofkultur.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Von Stephanie Zerm