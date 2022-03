Hemmingen

Die Stadt Hemmingen ist sich mit Vertretern von Fridays for Future und Teachers for Future einig: Die erneuerbaren Energien im Stadtgebiet sollen ausgebaut werden. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Austauschs zwischen Vertretern der Verwaltung und den Mitgliedern der beiden Umweltinitiativen, den Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) angeregt hatte. Moderiert wurde die Veranstaltung im Forum der KGS Hemmingen von Lehrerin Susanne Bauer.

Stadtsprecherin Sabine Hürthe teilt mit, dass verschiedene Themen besprochen wurden. Dazu zählten unter anderem die neu geschaffene Stelle für Klimaschutzmanagement im Rathaus, Windkraft, Fotovoltaik, Radwege, Partizipationsmöglichkeiten und das Angebot der Mensa in der KGS. In Bezug auf die erneuerbaren Energien wurde in der Diskussion schnell deutlich, dass die Windenergie wegen der begrenzten Flächen in Hemmingen ausgebremst wird.

Städtische Gebäude bekommen Fotovoltaikanlagen

Dafür sollen städtische Neubauten künftig immer mit Fotovoltaikanlagen ausgerüstet werden – unter anderem die geplante Erweiterung der KGS Hemmingen. Das hatten sich die Vertreter von Fridays for Future und Teachers for Future bei der Planung bereits gewünscht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf älteren städtischen Gebäuden sollen Fotovoltaikanlagen soweit möglich nachgerüstet werden. Fest steht bereits, dass die Mensa und das Gebäude der Sekundarstufe II 2023 Anlagen bekommen. Der Rat der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für einen entsprechenden Antrag der Grünen ausgesprochen. Insgesamt 250.000 Euro werden für die Planung und den Bau der Anlage in den Haushalt 2023 aufgenommen. Die Summe ist als Verpflichtungsermächtigung ausgezeichnet, sodass die Planung bereits dieses Jahr beginnen kann.