Arnum

Gute Nachrichten für das Freibad Arnum: Der Bund wird die geplante Sanierung der Einrichtung mit 783.000 Euro fördern. Das teilten der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch sowie die FDP-Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen am Mittwoch mit. Bürgermeister Claus Schacht (SPD) freute sich. „Das ist eine tolle Nachricht für uns“, sagte er. Der Rat der Stadt hatte Ende des vergangenen Jahres in einer Sondersitzung beschlossen, die Förderung zu beantragen. Das Bad soll für insgesamt 870.000 Euro saniert werden. Der Bund übernimmt damit 90 Prozent der Kosten. Die restlichen 10 Prozent muss die Stadt aufbringen.

Geplant sind vordringlich die Sanierung der Heizungsanlage, der Filteranlage und der sanitären Außenanlagen. „Wir werden jetzt die nötigen Fachplaner suchen und dann ein entsprechendes Konzept erstellen“, sagte Schacht. Das sei allerdings während der Saison im Freibad nicht möglich. Deshalb rechnet Schacht damit, dass ab September mit der konkreten Planung begonnen wird. Auch Jürgen Neumann, der das Freibad Arnum und das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld gemeinsam mit Achim Pönack betreibt, freute sich. „Wir werden die Fachleute gerne unterstützen, soweit das möglich ist“, sagte er.

Sanierung des Freibads ist eins von 241 geförderten Projekten

Ulla Ihnen erläuterte, dass das Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bereitgestellt wird. Bundesweit sind 1300 Anträge auf Förderung eingegangen. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln werden 241 Projekte gefördert. „Es freut mich, dass wir im Haushaltsausschuss gemeinsam grünes Licht für die Förderung des Freibads geben konnten“, sagte Ihnen.

Matthias Miersch bezeichnete Bäder als Ort der gesellschaftlichen Teilhabe. „Dass es nun mit dem Zuschuss für das Freibad Arnum geklappt hat, ist ein tolles Signal an alle Schwimmbegeisterten sowie ehren- und hauptamtlich im Schwimmsport Engagierten in Hemmingen. Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, einen Anlaufpunkt zu haben, um schwimmen lernen und damit auch an der Gesellschaft teilhaben zu können“, sagte Miersch.

Von Tobias Lehmann