Hemmingen

Die neue Saison beginnt, wegen Corona aber anders als sonst. Das Freibad in Arnum ist ab Sonnabend, 22. Mai, geöffnet. Das teilen die Geschäftsführer der gemeinnützigen Bäder GmbH Hemmingen Jürgen Neumann und Achim Pönack mit.

Insgesamt gibt es wegen Corona zurzeit nur zwei Freibäder in der Region Hannover, in denen das Schwimmen für jedermann erlaubt ist: in Hannover-Ricklingen und im Lister Bad. Die Bäder GmbH hat sich bei ihrem Hygienekonzept an den beiden Bädern in der Landeshauptstadt orientiert. Auch das Freibad Hänigsen ist geöffnet, dort dürfen wegen der Pandemie vorerst nur Genossenschaftsmitglieder und ihre Familienangehörigen schwimmen. Diese Zeitung fasst in Fragen und Antworten zusammen, was im Arnumer Bad an der Hiddestorfer Straße 14 zu beachten ist.

Ist es ein klassischer Saisonstart?

Nein. „Trotzdem sind wir sehr froh, überhaupt öffnen zu können“, sagte Neumann. Das Angebot – zunächst beschränkt bis Montag, 31. Mai - nennt sich Individualsport im Freibad. Es ist möglich alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushaltes eine 50-Meter-Bahn im solarbeheizten Schwimmerbecken oder ein halbes Nichtschwimmerbecken, ebenfalls solarbeheizt, für eine Stunde zu mieten. Wegen der Abstandsregel werden allerdings nur jeweils drei der sechs Bahnen im 50-Meter-Becken vermietet. Das Badpersonal überwacht, ob die Abstandsregel eingehalten wird.

Wie ist die Wegeführung?

Sie ähnelt jener zur Freibadöffnung 2020. Ankommende Besucherinnen und Besucher sollen also nicht mit Gästen zusammenstoßen, die gehen.

Muss ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Ja. Bis zu dem Platz, wo sich Gäste umkleiden, und auf dem Weg zum Ausgang, muss eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske getragen werden.

Wo kann ich mich umziehen und kann ich auch duschen?

Die Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. Die Badegäste müssen sich am Schwimmbecken oder an anderer Stelle auf dem Gelände umziehen. Nach Ende der Schwimmzeit haben sie dafür zehn Minuten Zeit. Dann müssen sie das Badgelände verlassen.

Sind der Bolzplatz, das Volleyballfeld und der Kinderspielplatz geöffnet und kann ich Tischtennis spielen?

Nein, nur Schwimmen und das Verweilen auf der Liegewiese sind erlaubt.

Sind Toiletten geöffnet?

Ja, es können aber nur die Außentoiletten aufgesucht werden.

Ist der Kiosk geöffnet?

Noch nicht. Das lohne sich wegen der geringen Besucherzahl zurzeit nicht, sagt Neumann.

Die Geschäftsführer Jürgen Neumann (links) und Achim Pönack freuen sich, dass die Saison jetzt starten kann – wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Quelle: Andreas Zimmer

Kann ich bar oder mit EC-Karte zahlen?

Beides ist möglich. „Aufgrund der sehr eingeschränkten Personenzahl, die sich im Schwimmbad pro Tag aufhalten, ist die Bezahlung nur über Einzelkarten oder 40er-, 20-er oder 10-er-Karten möglich“, erläutert Pönack.

Wie hoch ist der Eintritt?

Wie sonst auch: Erwachsene zahlen 3,80 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren 1,90 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Neu im Angebot ist eine 40er-Karte für 90 Euro für Erwachsene und 45 Euro für Kinder und Jugendliche sowie eine Saisonkarte für das Früh- und Spätschwimmen, die 75 Euro für Erwachsene und 37,50 Euro für Kinder und Jugendliche kostet.

Welche Zeitfenster lassen sich buchen?

Montag bis Freitag: 13 bis 14 Uhr, 14.15 bis 15.15 Uhr, 15.30 bis 16.30 Uhr, 16.45 bis 17.45 Uhr, 18 bis 19 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr. Sonnabend und Sonntag sowie feiertags: 10 bis 11 Uhr, 11.15 bis 12.15 Uhr, 12.30 bis 13.30 Uhr, 13.45 bis 14.45 Uhr, 15 bis 16 Uhr, 16.15 bis 17.15 Uhr, 17.30 bis 18.30 Uhr und 18.45 bis 19.45 Uhr

Wann ist Einlass?

Immer fünf Minuten vor Beginn des jeweiligen Zeitfensters.

Wann und unter welcher Nummer kann ich mich anmelden?

Dies ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon (05101) 3454 möglich. Termine können höchstens drei Tage im Voraus gebucht werden, also für Sonnabend, 22. Mai, ab Mittwoch, 19. Mai. „Doppelstunden dürfen nicht reserviert werden, um möglichst vielen Personen eine Nutzung zu ermöglichen“, erläutert Pönack. Eine Anmeldung per E-Mail und im Internet auf freibad-arnum.de ist nicht möglich.

Werden Kontaktdaten erfasst und wenn ja, wie?

Dies ist über die Luca-App oder schriftlich auf Zetteln am Eingang möglich. Die schriftlichen Daten werden nach drei Wochen automatisch vernichtet, erläutert Pönack. „Die Datenerfassung dient nur dem Zweck der Kontaktnachverfolgung bei einem Covid-19-Verdacht.“

Was muss ich tun, wenn ich den Termin absagen muss?

Anrufen oder eine E-Mail an info@freibad-arnum.de senden.

Welche Temperatur hat das Wasser?

Neumann zufolge sind es zurzeit durchschnittlich 16 Grad. Das hängt mit den einstelligen Temperaturen nachts zusammen. Auch am Pfingstwochenende bleibt es mit Höchsttemperaturen von 13 bis 15 Grad tagsüber eher frisch.

Öffnet das Strandbad auch am Pfingstwochenende?

Nein, dies ist weiterhin für Dienstag, 1. Juni, geplant.

Von Andreas Zimmer