Arnum

Im Freibad Arnum stehen seit kurzem drei neue Spielgeräte. „Wir wollten den Spielplatz attraktiver machen“, sagt Jürgen Neumann, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH. Zuvor habe es in Hemmingen-Arnum nur eine Schaukel, eine Sandkiste sowie einen Wasserspielplatz gegeben. Nun sind eine Viereck-Kletteranlage mit Liegenetz, ein Kinderspielhaus und eine Schaukel mit Mini-Vogelnest für die kleinsten Besucher hinzugekommen. Von den Kindern werde das neue Angebot sehr gut angenommen.

Förderverein zahlt Großteil der Kosten

Die Erweiterung des Spielplatzes hatte die Bäder GmbH bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Förderverein geplant. Dieser hat auch einen Großteil der Kosten übernommen. Von den insgesamt 8000 Euro, die die neuen Geräte gekostet haben, hat der Förderverein 5000 Euro bezahlt. Die restlichen 3000 Euro hat die Bäder GmbH beglichen. Mit den Aushub- und Fundamentarbeiten sowie der Teilmontage der Spielgeräte hatte die Bäder GmbH einen Gartenbaubetrieb beauftragt. Die Endmontage und die Anstricharbeiten haben die Freibadmitarbeiter selbst erledigt.

Anzeige

Die Erweiterung des Spielplatzes hatte die Bäder GmbH bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Förderverein geplant. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

500 Besucher sind zur Zeit erlaubt

Nun hofft Neumann auf gutes Wetter und viele Besucher. „Bislang trauen sich viele noch nicht so richtig, ins Frei- oder Strandbad zu kommen“, hat er beobachtet. Erlaubt sind zur Zeit in jeder Einrichtung maximal 500 Besucher. Vor kurzem waren es lediglich 250. „Wir haben im Rahmen unseres Hygienekonzeptes, das wir mit dem Gesundheitsamt abgestimmt haben, die Besucherzahl erhöht“, berichtet Neumann. Dennoch ergeben sich für das Bad deutliche Umsatzeinbußen. „Im vergangenen Sommer sind an heißen Tagen rund 1500 Gäste ins Freibad gekommen“, sagt Neumann.

Von Stephanie Zerm