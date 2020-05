Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Lufttemperaturen um etwas über 20 Grad Celsius und dazu wohl viel Sonne: Dieses Wetter ist für Sonnabend, 30. Mai, angekündigt, wenn das Freibad Arnum wegen der Corona-Krise drei Wochen später als geplant öffnet – zeitgleich mit der ohnehin erst für den 30. Mai vorgesehenen Öffnung des Strandbades Hemmingen-Westerfeld. Jürgen Neumann und Hans-Joachim Pönack, die beiden Geschäftsführer der gemeinnützigen Hemminger Bäder-Gesellschaft, hoffen dann ab 10 Uhr auf zahlreiche Gäste.

„Wir haben ebenso wie alle anderen bislang keine Erfahrung mit so einer Situation. Aber wir haben nach bestem Wissen alles geplant, um die bestehenden Abstands- und Hygieneauflagen einzuhalten“, erläutert Pönack. Gemeinsam mit Neumann appelliert er an die Badefreunde, die bestehenden Regeln zu respektieren und auch einzuhalten, damit der Schwimmbadbetrieb überhaupt laufen kann.

Auflagen beim Baden

Wer zum Sonnenbaden und Schwimmen ins Freibad Arnum kommt, wird unter anderem darum gebeten, seine Mund-Nase-Abdeckung ebenso mitzubringen wie ein Handtuch zur Auflage, wenn man sich auf die Holzbänke auf dem Gelände setzen möchte. „Das ist vergleichbar mit einem Saunabesuch, wo man ja auch ein eigenes Handtuch dafür hat“, sagt Pönack.

Im Becken sollen die Besucher möglichst innerhalb der Bahnen schwimmen. Quelle: Torsten Lippelt

Wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens zurzeit auch muss im Eingangsbereich beim Bezahlen ein Abstand zum Vordermann eingehalten werden. Der reguläre Eintritt liegt – wie im Vorjahr – bei 3,80 Euro für Erwachsene, ohne Zeitlimit wie in anderen Bädern. Er kann sowohl in bar als auch per EC- oder Kreditkarte entrichtet werden. „Es gelten weiterhin ebenso die bekannten und auf unserer Homepage einsehbaren Ermäßigungspreise für Frühschwimmer, Kinder und Jugendliche“, sagt Neumann. Nur auf die preisgünstige Saisonkarte müssen die Schwimmfreunde in diesem Jahr verzichten. „Wir wissen aufgrund der aktuellen Situation ja nicht, wie lange in diesem Sommer überhaupt die Bäder geöffnet sein können.“ Jürgen Neumann sagt, er möchte sich nicht auf eventuell finanzielle Rückzahlungen bei einer vorzeitigen Schließung einlassen.

Nur mit Mund-Nase-Schutz

Im Kassenbereich des Bades, der nur mit Mund-Nase-Abdeckung betreten werden darf, haben sich alle Badegäste außerdem mit Namen und Kontaktdaten in einer Liste einzutragen. Umzugsmöglichkeiten bestehen danach – ohne Maske – nur in einigen Kabinen im Außenbereich nahe den sanitären Einrichtungen. Geduscht werden kann ebenfalls nur draußen und kalt, nicht drinnen und warm. Auf dem Freibadgelände, auf dem die Wege nun kreuzungsfrei organisiert sind, kann man sich unter Abstandswahrung zum Nachbarn frei niederlassen. Außerhalb des unter den Gastronomiebedingungen geöffneten Kioskes sind jedoch aus Hygienegründen sämtliche Tische, Stühle und Sonnenschirme entfernt worden. Auch badeigenes Spielzeug für die Beckenbereiche und die Spielplätze steht nicht zur Verfügung. Aber drei neue, größtenteils vom Förderverein des Freibades finanzierte Spielgeräte warten auf dem Spielplatz mitsamt Sandbereich auf die Kleinen. „Die Kinder und Eltern sollten bitte dafür ihr eigenes Sandschäufelchen und weitere Spielsachen selbst mitbringen“, rät Neumann.

Gesperrt ist ebenso die Wasserrutsche im Arnumer Freibad. „Und auch unsere neue Badeinsel im Strandbad Hemmingen können wir wegen möglicher Gruppenbildung beim Spielen im Wasser leider nicht freigeben“, bedauert Neumann. Die Badeaufsicht achtet auch darauf, dass im Becken möglichst innerhalb der Bahnen geschwommen wird. Ansonsten appellieren beide Geschäftsführer an die Eltern, ihre Kinder zur Einhaltung der bestehenden Baderegeln im Wasser und darum herum aufzufordern.

Das Freibad in Arnum von außen. Quelle: Torsten Lippelt

Wer Fragen oder etwas zum Badebesuch zu besprechen hat, wird außerdem gebeten, sich an das Personal an der Kasse oder an die Badeaufsicht zu wenden. Auch eine Benachrichtigung per E-Mail oder auf Facebook ist möglich. Bei der Ansage auf dem Anrufbeantworter gibt es weitere Informationen. Das Freibad ist erreichbar unter Telefon (0 51 01) 34 54 sowie per E-Mail an info@freibad-arnum.de. Die Telefonnummer des Strandbades ist (05 11) 41 41 17, die E-Mail-Adresse lautet info@strandbad-hemmingen.de.

Öffnungszeiten von Freibad und Strandbad

Das Freibad an der Hiddestorfer Straße in Arnum und das Strandbad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld sind montags ab 13 Uhr geöffnet, dienstags bis freitags ab 6.30 Uhr und sonnabends, sonntags und feiertags – so wie jetzt am Pfingstwochenende – also von Sonnabend bis Montag – jeweils ab 10 Uhr. Letzter Einlass ist um 19.30 Uhr, bis 20 Uhr müssen die Schwimmbäder verlassen sein.

Von Torsten Lippelt