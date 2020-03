Arnum

Wird das lange geplante Kleinkinderbecken im Freibad Arnum noch gebaut? Und wenn ja, wann? Um diese Fragen ging es am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung der Freibadinitiative im Vereinsheim der SV Arnum.

Pläne für den Bau eines Beckens für zwei- bis dreijährige Kinder hat der Förderverein bereits seit rund 20 Jahren. Eigentlich war der Baubeginn für 2018 vorgesehen, dann aber auf den Herbst 2019 verschoben worden. Doch durch den Betreiberwechsel verzögerte sich das Projekt. Außerdem hat die Stadt, die sich mit 70.000 bis 80.000 Euro an den rund 100.000 Euro teuren Baukosten beteiligen will, im Haushalt 2020 kein Geld dafür bereitgestellt. In einem Gespräch habe Bürgermeister Claus Schacht jedoch versichert, sich dafür einzusetzen, dass das Geld in den Haushalt 2021 aufgenommen werde – dies berichtete der Vereinsvorsitzende Daniel Josten. Auch von der CDU seien positive Signale gekommen.

Zusätzlich zu den Kosten für das Kleinkinderbecken kommen allerdings auf die Stadt noch hohe Ausgaben für die Instandhaltung des Freibads zu. „Langfristig müssen unter anderen für die Erneuerung der Heizung und der Filteranlage rund 700.000 Euro investiert werden“, sagte Jürgen Neumann, Geschäftsführer der gemeinnützigen Bäder GmbH Hemmingen.

Verein legt 20.000 Euro für Kleinkinderbecken zurück

„Wir müssen langsam mal aus dem Quark kommen“, platzte Vereinsmitglied Petra König der Kragen. „Der Bau des Kleinkindbeckens zieht sich hin wie Kaugummi.“ Ein Angebot für Zwei- bis Dreijährige fehle, verdeutlichte auch Silvia Jünke. „Sie können nur auf den Stufen des Nichtschwimmerbeckens spielen.“ Aufgeben will die Freibadinitiative ihr Vorhaben nicht. Da es aber auch auf dem Spielplatz Erneuerungsbedarf gibt, hat der Verein beschlossen, 20.000 Euro für das Kleinkinderbeckens zurückzuhalten und 4000 Euro für die Verbesserung des Spielplatzes zu verwenden.

Mit mehreren Aktionen will der Förderverein auch in diesem Jahr wieder Spenden für das Freibad sammeln. „Zweimal wollen wir wieder einen Kinoabend auf dem Freibadgelände ausrichten“, kündigte Josten an. Außerdem sei für den 5. Juli ein Konzert mit der Band des Bürgermeisters, den Nanos, geplant. Auch auf dem Weihnachtsmarkt will der Verein wieder präsent sein. Über Ostern findet wieder ein Mittelaltermarkt statt und das Hundeschwimmen zum Ende der Saison ist laut Neumann ebenfalls gesetzt.

Neue Saison beginnt am 9. Mai

Außerdem will der Verein die Badbetreiber bei der Suche nach Baupaten unterstützen. „Durch die zwei trockenen Sommer sind etliche Bäume stark geschädigt“, erläuterte Geschäftsführer Jürgen Neumann. Daher wolle die Bädergesellschaft, die neben dem Freibad Arnum auch das Strandbad Hemmingen betreibt, mediterrane Bäume pflanzen, die der Hitze besser standhalten.

Bei den Vorstandswahlen wurde Wolfgang Steffen, der zuvor Schriftführer war, zum Kassenwart gewählt. Silvia Jünke gab ihr Amt als Beisitzerin auf und wurde stattdessen Schriftführerin. Silke Lehmann ist nun zweite stellvertretende Vorsitzende. Daniel Josten bleibt Vorsitzender, sein Vater Karl-Heinz Josten stellvertretender Vorsitzender und Wolfgang Jahner Beisitzer. Zurzeit hat der Verein 167 Mitglieder. „Wir wachsen leicht, unser Ziel ist es aber, 200 Mitglieder zu erreichen“, sagte Josten.

Eröffnet werden soll das Freibad am Sonnabend, 9. Mai. „Was wir zur Eröffnung machen, entscheiden wir kurzfristig, wenn wir wissen, wie das Wetter wird“, kündigte Daniel Josten an.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm