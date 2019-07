Hiddestorf/Ohlendorf

Seit rund 130 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr der beiden Dörfer Hiddestorf und Ohlendorf in Hemmingen. Das allein ist schon ein Grund zum Feiern, doch in den Jahren 2018/2019 gab und gibt es noch weitere Gründe: das 110-jährige Bestehen des Musikzugs sowie das 20-jährige Bestehen des Jugendorchesters. Außerdem wird die Jugendfeuerwehr 45 Jahre alt, und auch die Kinderfeuerwehr feiert schon ihr fünfjähriges Bestehen. Aus organisatorischen Gründen hatten die Feuerwehrleute alle Feierlichkeiten auf 2019 verschoben.

Drei Tage wird auf dem Festplatz gefeiert

Nun feiert die Ortsfeuerwehr von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, mit einem dreitägigen Zeltfest auf dem Festplatz Wiesenweg in Hiddestorf. Am Freitag wird das Wochenende mit einer Kranzniederlegung um 18 Uhr eröffnet, danach folgen Kommers und Tanz um Zelt. Am Sonnabend werden ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Zelt serviert, um 15 Uhr beginnt ein Kindernachmittag mit Spielen und Vorführungen von Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr. Auch dieser Abend wird ab 20 Uhr mit Tanz im Zelt beschlossen. Mit einem Gottesdienst ab 11 Uhr startet das Programm am Sonntag. Nach dem Empfang der Feuerwehren um 13.30 Uhr folgt deren Ausmarsch um 15 Uhr durch beide Dörfer. Ab 18.30 Uhr läutet das Jubiläumsfestessen den Ausklang des Wochenendes ein.

20 Hiddestorfer gründeten 1888 die Feuerwehr

Gegründet wurde die Feuerwehr zunächst in Hiddestorf, als sich 20 Kameraden am 2. Juni 1888 zusammenfanden. Zehn Jahre später verfügte der Preußische Innenminister, in den Provinzen auf Pflichtfeuerwehren zu verzichten und freiwillige Wehren zu gründen. 1902 kamen sechs Kameraden aus Ohlendorf hinzu, seitdem nannten sich die Ehrenamtlichen Freiwillige Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf. Ein erstes Gerätehaus bekam die Feuerwehr 1929 mit dem Steigerturm auf den Thie, in den Dreißigerjahren folgten die ersten Hydranten in den Dörfern. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah es personell wie in vielen anderen Lebensbereichen auch eher dünn aus. Doch die Feuerwehr erholte sich wieder. 1968 wurde ihr neues, größeres Gerätehaus an der Ostertorstraße fertig gebaut, das 2002 erweitert wurde. 1987 trat zum ersten Mal eine Frau als aktives Mitglied in die Feuerwehr ein.

Fast genau soweit lässt sich die Geschichte des Musikzuges zurückverfolgen. Gegründet 1909 als Kapelle und in den Siebzigerjahren zum Blasorchester umbenannt, feierten die 45 Musiker ihr 110-jähriges Jubiläum bereits am 31. März mit einem großen Konzert – der Leiter des Ensembles mit seinen Musikern hatte dafür extra die Hiddestorfer Jubiläumspolka komponiert.

Hier bewähren sich die Mitglieder mehrerer Ortsfeuerwehren bei einer Alarmübung in Hiddestorf. Quelle: Lennart Fieguth / Feuerwehr

Das Jugendorchester entstand 1998 als Ausbildungsorchester für den Musikzug und hat sich mittlerweile auch bei zahlreichen Auftritten und Wettbewerben einen Namen gemacht. Auch die Jugendfeuerwehr konnte ihr 45-jähriges Bestehen bereits im vergangenen Jahr feiern. Sie richtete ein „Spiel ohne Grenzen“ aus, zu dem sie befreundete Jugendwehren aus der Umgebung eingeladen hatte.

Das Programm für die Feierlichkeiten ist auf Plakaten ausgehängt und im Internet unter www.hiddestorf-ohlendorf.de zu finden. Kartenvorverkaufsstellen wird die Freiwillige Feuerwehr noch bekanntgeben. Darüber hinaus freuen sich die Ehrenamtliche über Mithilfe in den Dörfern: Am Donnerstag, 22. August, verteilen die Mitglieder Birkengrün entlang der Marschstrecke – sie würden sich freuen, wenn möglichst viele Anwohner damit ihre Zäune schmücken. Das Grüngut werde am Montag nach dem Fest wieder eingesammelt. Außerdem werden noch Kinder ab acht Jahren gesucht, die beim Ausmarsch die Schilder der einzelnen Abteilungen tragen möchten. Sie können sich unter der Telefonnummer (05101) 9920697 melden. Spenden anlässlich ihres Jubiläums nimmt die Wehr ebenfalls gern entgegen auf dem Konto DE26 2519 3331 0061 6397 00, BIC GENODEF1PAT.

Von Katharina Kutsche