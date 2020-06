Harkenbleck

Mit einem 42-teiligen Quiz zum Heimatort Harkenbleck, dessen Antworten geschätzt, gewusst oder durch eigene Begehung erfahren werden konnten, hat die Freiwillige Feuerwehr mehrere Wochen lang die Einwohner des Ortsteils von Hemmingen unterhalten.

„Wir wollten mit unserer Rallye die Quarantänezeit ein wenig erleichtern“, sagte der in Harkenbleck beheimatete Hemminger Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Der Ideengeber der Aktion hatte zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Hauptfeuerwehrmann Sebastian Hillert, dessen Schwester Annika und mit dem örtlichen Jugendfeuerwehrwart Christian Dettmer ein unterhaltsames Quiz ausgearbeitet, bei dem es sowohl um Wissens- als auch um Schätzfragen ging.

Sebastian Hillert (links) und Lennart Fieguth (rechts) vom Planungsteam zeigen den Abstand vom Harkenblecker Wahrzeichen zur Birke. Quelle: privat

Teilnehmer konnten sich Zeit nehmen

Für die Lösung der insgesamt 42 Fragen musste man als Teilnehmer zusammenhängend schon gut mehr als zwei Stunden veranschlagen. Aber man konnte die insgesamt rund drei Kilometer lange Rallye durch den Ort auch in mehreren Etappen zurücklegen. Denn vom Start der Aktion am 14. Mai war Zeit bis zum 7. Juni, um die Antworten entweder auf einem Zettel oder per E-Mail bei den Organisatoren einzureichen.

Insgesamt 64 Teilnehmer aus Harkenbleck und Umgebung nahmen in 20 Gruppen an der unterhaltsamen Aktion teil. Dabei immer mit der von der Feuerwehr erbetenen Einhaltung geltender Hygiene-, Abstands- und Verkehrsvorschriften. Außer, wenn es ausdrücklich erlaubt war, durften keine Privatgrundstücke betreten werden.

Wissen über Bier, Pferde und Kartoffeln gefragt

Etappenweise oder am Stück ging es so für die kleinen und großen Rätselfreunde vom Gerätehaus am Hallerskamp (hier war die Zahl der Einsätze bis April gefragt – 8 war die Antwort) über zahlreiche Straßen (15 gibt es in Harkenbleck) zur Bindings/Samba-Mühle. Über Ziegelherstellung, Bierbrauen und Gullydeckelzählen ging es zu Pferden und Kartoffeln, zur Wehrkapelle und zu Obstbäumen, bevor sich an der 1973 errichteten Mehrzweckhalle neben der Feuerwehr der Rallyekreis wieder schloss.

Zu den 36 Quizfragen kamen als Zusatzaufgaben noch sechs Schätzfragen dazu. Dabei ging es unter anderem darum, in wie vielen Häusern im Ort Feuerwehrmitglieder wohnen (189), wie groß der Abstand zwischen dem Harkenblecker Wahrzeichen und der Birke bei der Mehrzweckhalle ist (510 Zentimeter) und wie viele Jugendliche zwischen 1972 und 2019 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Harkenbleck waren (221).

An verschiedenen Stellen im Ortsbild gab es Schilder für Schätz- und Knobelaufgaben. Quelle: privat

Jetzt beginnt die Planung fürs Zeltfest

„Die ersten drei Gruppen – Die Hofmänner, Hilde’s Lieblinge und The Firefrogs – dürfen sich jetzt über von der Jugendfeuerwehr gesponserte Gastronomie-Gutscheine im Wert von 25, 15 und 10 Euro freuen“, zog Sebastian Hillert Bilanz. Die Resonanz freute ihn. „Wir mussten die Rallye wegen Corona rund zwei Wochen lang in Absprache mit den Behörden planen. In der ersten Woche lief es langsam an, dann wurden es immer mehr Teilnehmer“, sagte er.

„Das Ganze war eine gute Vorbereitung für unser vom 7. bis 10 Mai 2021 geplantes Zeltfest zum 120-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr“, sagte Fieguth. Bei den alle fünf Jahren veranstalteten Zeltfesten finden traditionell selbstorganisierte Rallyes durch den Ort statt. 2016 waren dabei zuletzt 65 Gruppen an den Start gegangen.

Von Torsten Lippelt