Hemmingen

Corona und man kann in den Osterferien in Hemmingen nichts unternehmen? Nicht ganz. Es gibt etliche pandemiegerechte Angebote. Hier einige Beispiele:

Rätseltour: In der Reihe „Grüne Schätze“, bei der sich Familien auf Rätseltouren durch die Region Hannover begeben können, ist jetzt auch ein Heft über Hemmingen erschienen. Es hat Pixi-Buch-Format, ist kostenlos erhältlich und richtet sich an Jungen und Mädchen im Kita- und Grundschulalter, die in Begleitung Erwachsener spielerisch an die Natur und Geschichte der Region herangeführt werden sollen.

Die Touren sind drei bis sechs Kilometer lang, jene in Hemmingen vier Kilometer. Mit Hilfe der Hefte gilt es Fragen zur jeweiligen Stadt zu lösen, in Hemmingen beispielsweise zu Ernum und Welekenborgen. Wie man sich mit einer Windrose und mit Hilfe des Sonnenstands im freien Gelände orientiert, können die Teilnehmer zwischen dem Kiesteich und der Arnumer Landwehr erlernen. Wer alle Antworten zusammen hat, kommt auf ein Lösungswort und hat damit den Schatz gehoben. Die Aufgaben und Spielideen sind im Auftrag der Region von Umweltpädagogen entwickelt worden. In Hemmingen liegt das Heft im Rathaus aus, das wegen Corona aber nur nach einer Terminbuchung unter Telefon (05 11) 4 10 30 betreten werden darf. Es lässt sich aber auch im Internet auf www.hannover.de/grueneschaetze herunterladen.

Blick ins Heft: Eine der Stationen ist der Aussichtsturm am Steinfeldsee. Quelle: Region Hannover

Kleine Forscher: Die Stadtjugendpflege macht digitale Angebote wie die Videoclips mit den „Hemminger Forscherhäppchen“ zum Entdecken, Mitmachen und Erforschen. Näheres gibt es im Internet auf jugendpflege-hemmingen.de.

Kunstausstellung: Monka Schmidt-Rinke stellt im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld rund 30 Gemälde aus. Der Eintritt zu der Schau der Künstlerin aus Hemmingen-Westerfeld ist frei. Wegen Corona sind aber Einzeltermine für den Besuch unter Telefon (05 11) 4 10 30 zu vereinbaren. Die Ausstellung endet im September.

Monka Schmidt-Rinke stellt im Hemminger Rathaus aus. Quelle: Torsten Lippelt

Stationenweg: Rund um die Nikolaikirche in Hiddestorf führt ein Weg mit sieben Stationen zu den letzten Tagen Jesu. Dort sind Geschichten zu lesen, kleine Rätsel zu lösen, Aktionen auszuführen und über einen QR-Code Lieder und Weiteres zu sehen und zu hören. Zum Ostersonntag werden zwei weitere Stationen dazukommen, teilt die Kirchengemeinde mit.

Rund um die Hiddestorfer Nikolaikirche führt ein Weg mit insgesamt sieben Stationen. An Ostern kommen neue hinzu. Quelle: Nikolaikirchengemeinde

Ostereiersuche: Die SPD hat an allen Kirchen im Stadtgebiet Papierostereier versteckt. Im Internet auf spd-hemmingen.de lässt sich ein Bogen herunterladen, auf dem die Kinder die Eier eintragen, die sie gefunden haben. Deshalb ist es wichtig, dass die Eier dort hängen bleiben, damit sie auch noch Andere finden können.

Wer den ausgefüllten Bogen bis Freitag, 2. April, per E-Mail an katja.schroeder.hemmingen@ gmx.de schickt, kann einen von vier Büchergutscheinen gewinnen. 

Von Andreas Zimmer