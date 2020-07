Hemmingen

Kunst, Quiz und dreifache Badefreuden: Der Veranstaltungskalender in Hemmingen ist wegen der Sommerferien und Corona in diesem Jahr dünn. Einige Tipps fürs Wochenende haben wir dennoch für Sie zusammengetragen.

Tablequiz: Nach mehrmonatiger Pause wegen Corona lädt der Verein HemmingWay wieder zum Quizabend ein. Das Ratespiel beginnt am Sonnabend, 25. Juli, um 18 Uhr unter freiem Himmel auf der Terrasse des Restaurants Casa del Vino am Rathausplatz 9 in Hemmingen-Westerfeld. Die Teilnehmer, pro Team sind es sechs, lösen Fragen aus den Bereichen Literatur, Musik, Film, Geschichte sowie Sport – und selbstverständlich über Hemmingen. Sollte es regnen, sorgt HemmingWay für eine Überdachung. Teilnehmer melden sich per E-Mail an hemming-way@web.de an.

Kunstschau: „Natur pur“ hat Wolfgang Börries Roggemann aus Hannover seine Kunstausstellung betitelt, die noch bis Sonntag, 30. August im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf zu sehen ist. In den mehr als 20 Exponaten zeigt der Künstler eine Auswahl von Werken aus den vergangenen zehn Jahren zum Thema Landschaft. Der Eintritt ist frei. Die Räume am Sohlkamp 2a können dienstags bis sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Für einen Besuch gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsbedingungen. Der Besuch lässt sich mit einem Spaziergang durchs Bürgerholz verbinden. In Ohlendorf gibt es zudem ganztägig ein Denkmal zu besichtigen: die Alte Waage. Die Konstruktion aus Holzbohlen und Eisenrahmen diente früher zum Wiegen der Ernteerträge.

Wolfgang Börries Roggemann präsentiert in Ohlendorf seine neue Kunstausstellung. Quelle: Torsten Lippelt

Badespaß: Gleich drei Bäder stehen Besuchern in diesen Sommerferien im Stadtgebiet zur Auswahl – ein Novum: das Freibad Arnum, das Strandbad Hemmingen-Westerfeld und das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld. Letzteres hat normalerweise in den Sommerferien wegen der Grundreinigung geschlossen, doch diese wurde in der Corona-Zwangspause vorgezogen.

Garten und Kapelle: Die 2019 sanierte Wehrkapelle Maria Magdalena Arnum ist bei schönem Wetter am Wochenende geöffnet: sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Auch an anderen Tagen kann das kleine Gotteshaus direkt an der B3 besichtigt werden, aber nur dann, wenn das Schild „Kapelle geöffnet“ aufgestellt ist. Die Kapelle befindet sich an der Göttinger Straße 77a. Der Bibelgarten vor dem kleinen Gotteshaus ist ganztägig zu besichtigen.

Vor der Kapelle in Arnum ist ein Bibelgarten angelegt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Von Andreas Zimmer