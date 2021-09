Hemmingen

Die Fridays-for-Future-Ortsgruppe in Hemmingen startet ihre erste große Demonstration. Die Mitglieder laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Fahrraddemo am Freitag, 10. September, zu beteiligen. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der KGS Hemmingen. Von dort geht es mit dem Rad über mehrere Straßen nach Arnum und anschließend wieder zurück nach Hemmingen-Westerfeld. Ziel ist der Rathausplatz, auf dem auch eine kurze Kundgebung geplant ist.

„Wir freuen uns über alle, die teilnehmen und damit ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit setzen“, sagt Samuel Frank, der die Demonstration als Mitglied der Gruppe offiziell angemeldet hat. Die Ortsgruppe hat sich bewusst für eine Demonstration auf Fahrrädern entschieden, um speziell auch auf die Verkehrssituation in Hemmingen hinzuweisen. Hemmingen ist als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet. „Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Es gibt noch viel Potenzial zur Verbesserung“, sagt Frank.

Von Tobias Lehmann