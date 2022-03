Hemmingen

Anlässlich des Krieges gegen die Ukraine läuten bis auf Weiteres täglich um 18 Uhr die Glocken in den Gotteshäusern der evangelischen Kirchenregion Hemmingen. Die Kirchen werden täglich ab 18 Uhr für etwa eine halbe Stunde für Friedensgebete geöffnet sein.

Zur Kirchenregion gehören die Friedenskirche an der Bockstraße 33 in Arnum, die Trinitatiskirche am Kirchdamm 4 in Hemmingen-Westerfeld, die Nikolaikirche an der Ostertorstraße 19 in Hiddestorf und die St.-Vitus-Kirche an der Kirchstraße 18 in Wilkenburg. „In den Kirchen liegen Andachtshefte und Kerzen bereit“, erläutert Hiddestorfs Pastor Richard Gnügge. Mitunter werden Andachten an einzelnen Abenden auch begleitet.

Friedensgebete in den Kirchen

Die katholische St.-Johannes-Bosco-Kirche an der Berliner Straße 22 in Hemmingen-Westerfeld ist das nächste Mal am Freitag, 4. März, 18 Uhr, anlässlich des Weltgebetstages der Frauen geöffnet und am Sonnabend, 5. März, 17 Uhr, zur wöchentlichen Messe. Zudem lädt die Gemeinde anlässlich der Fastenzeit ab 8. März dienstags von 15 bis 17 Uhr zum persönlichen Gebet ein. Ab 16 Uhr gibt es unter anderem Lesungen und kleine Vorträge.

Zur katholischen Kirchengemeinde gehören auch Pattensen und Ricklingen. Die Pfarrkirche an der Göttinger Chaussee 145 in Ricklingen ist dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet und die St.-Maria-Kirche am Ostlandplatz 1 in Pattensen montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Die Wort-Gottes-Feier mit Friedensgebet in Pattensen am Mittwoch, 2. März, beginnt um 18 Uhr.

Von Andreas Zimmer