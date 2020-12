Arnum

Die Friedenskirchengemeinde in Arnum lädt Heiligabend zu vier Gottesdiensten unter freiem Himmel ein. Nach den Hygienevorgaben der Landeskirche wegen des Coronavirus sind auf dem Kirchplatz insgesamt 23 Quadrate vermessen und markiert worden, in denen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten stehen dürfen. Alle Besucher müssen eine Maske tragen. Es darf nicht gesungen, aber gesummt werden.

Noch freie Plätze für drei Open-Air-Gottesdienste

Besucher müssen sich vorher im Pfarrbüro unter der Telefonnummer (05101) 92 43 64 anmelden. Der Familiengottesdienst um 15 Uhr ist bereits voll belegt. Freie Quadrate gibt es aber noch für die Gottesdienste um 16.30, 18 und 23 Uhr. Die Kollekten gehen an Brot für die Welt. Das Motto lautet dieses Jahr: Kindern eine Zukunft sichern. Finanziert werden Projekte, die Kindern eine allgemeine Schulbildung sowie soziale und seelische Unterstützung sichern.

Anzeige

Krippe in der Friedenskirche

Besucher können zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest jedoch auch die Kirche besuchen und den dort aufgebauten Stall und die Krippe bewundern. Die Friedenskirche wird am Sonntag, 20. Dezember, von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein und am Montag, 21. Dezember, von 11 bis 13 Uhr, sowie am Dienstag, 22. Dezember, von 17 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 23. Dezember, von 17 bis 18 Uhr. Anmeldungen hierfür sind nicht nötig. Möglicherweise müsse eine kurze Wartezeit eingeplant werden.

Von Tobias Lehmann