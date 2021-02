Hemmingen

In der Friedenskirche in Arnum beginnen am Sonntag, 21. Februar, wieder die Präsenzgottesdienste. Die Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie sind mit der Kirchenregion und der Landeskirche abgestimmt. Es gibt markierte Plätze im Kirchenschiff.

Pastorin Christine Behler und Organistin Claudia Bredthauer gestalten den Gottesdienst am 21. Februar ab 11 Uhr. Der Gottesdienst am Sonntag, 28. Februar, wird von Lektorin Heike Lemon aus der Springer Ortschaft Eldagsen sowie von Sänger und Pianist Jan Marco Schäfer aus Hannover begleitet und beginnt um 18 Uhr.

Wandelandacht in der Friedenskirche zum Weltgebetstag

Zum Weltgebetstag am Freitag, 5. März, lädt die ökumenische Kirchenregion Hemmingen zu einer sogenannten Wandelandacht in die Friedenskirche an der Bockstraße ein. Im Fokus des Weltgebetstags stehen in diesem Jahr die Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifischen Ozean. An verschiedenen Stationen werden das Leben der Frauen und ihre Kultur dargestellt. Gäste können sich die Stationen in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in der Kirche ansehen.

Von Tobias Lehmann