Arnum

Die Friedens-Kirchengemeinde lädt für Freitag, 5. November, zu einem Konzert mit einem Violinen-Duo und Orgelmusik in der Friedenskirche ein. Flavia Fazzi und Dainis Medjanics spielen auf der Geige Werke aus verschiedenen Epochen Unter anderem stehen Stücke von Béla Bartók, Joseph Haydn und Aleksey Igudesman auf dem Programm.

Flavia Fazzi ist bereits mit großen Orchestern wie dem Orchester des Tuscia Opera Festivals in Los Angeles, dem Konservatoriums-Orchester S. Cecilia in Panama und mit dem World Youth Orchestra im Iran aufgetreten. Dainis Medjanics ist unter anderem mit dem Philharmonischen Filmorchester Berlin Babelsberg auf Tournee in China gewesen und hat als Künstler und Lehrender beim Anchorage Chamber Music Festival zahlreiche Konzerte in Alaska gegeben.

Lesen Sie auch Hunderte Gäste besuchen das Gemeindefest in Arnum

Neben den beiden Violinisten wird auch der Organist der Auferstehungskirche in Hannover-Döhren, Moritz Backhaus, auftreten. Er spielt auf der Krawinkel-Orgel die Choräle „Schmücke dich, o liebe Seele“ und „An Wasserflüssen Babylon“ aus der Sammlung der Leipziger Choräle von Johann Sebastian Bach.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Es gilt eine Zugangsbeschränkung unter Beachtung der 2-G-Regelung.

Von Stephanie Zerm