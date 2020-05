Hemmingen

„Die erste Woche war anstrengend“, sagt Friseurmeisterin Martina Thuns. Sie betreibt den Salon Haarlekin am Pattenser Feldweg in Arnum und spricht damit vermutlich den meisten Friseuren aus dem Herzen. Nachdem die Friseursalons wegen der Coronakrise mehrere Wochen geschlossen bleiben mussten, durften sie am 5. Mai wieder geöffnet werden. Der Ansturm war enorm. Thuns arbeitete in der ersten Woche nach dem Neustart 72 Stunden. „In der zweiten Woche hat es sich aber etwas normalisiert“, sagt sie.

Die Friseursalons müssen sich an bestimmte Auflagen halten. Jeder Kunde muss zuvor einen Termin vereinbaren und vor Ort auch persönliche Daten wie Name, Anschrift und Uhrzeit des Termins hinterlassen. So sollen später mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können. Kunden und Friseure müssen Masken tragen. Nach jedem Kundenbesuch wäscht sich der Friseur die Hände. Auch die Umhänge müssen jeden Tag auf 60 Grad gewaschen werden. „Der logistische Aufwand ist größer geworden“, sagt Thuns.

Termine sind bereits bis Mitte Juni vergeben

Im Alina Haarstudio an der Wilkenburger Straße sind die Termine bereits bis Mitte Juni vergeben. „Das Telefon für die Terminvergabe stand nicht still“, sagt Betreiberin Alina Reinsch. Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten, dürfen nur fünf Stühle gleichzeitig genutzt werden. „Wir haben die einzelnen Bereiche abgeklebt, um die Abstände zu markieren“, sagt sie. Da die Kunden einen Termin ausmachen müssen, werde sich der Andrang in den nächsten Wochen automatisch regulieren, vermutet Reinsch. „Die Arbeitsbelastung ist groß. Aber dennoch macht es auch Spaß, wieder arbeiten zu dürfen“, sagt sie.

Ob sich der Verdienstausfall auffangen lässt, ist für alle Friseure allerdings noch offen. Durch den Kauf von Masken und Desinfektionsmitteln entstehen zudem zusätzliche Kosten. „Eine endgültige Bilanz können wir alle erst am Ende des Jahres ziehen“, sagt Thuns.

„Sonst dürften wir den Kunden auch nicht annehmen“

Uwe Kämpfer, Inhaber des flair Hairsalons an der Bockstraße, weist darauf hin, dass die Auflagen für die Mitarbeiter eine Belastung seien. „Die Friseure müssen acht Stunden lang eine Maske tragen. Das ist schon eine Herausforderung“, sagt er. Beim Waschen der Haare werden Handschuhe getragen. Anschließend dürfen sie aber abgelegt werden. „Mit Handschuhe lassen sich Haare nicht richtig schneiden“, sagt er. Das ständige Waschen der Hände reize allerdings die Haut. „Ich halte Krankschreibungen wegen allergischer Reaktionen nicht für unwahrscheinlich“, sagt er.

Auch beim Schneiden der Haare müssen die Friseure etwas mehr Acht geben, denn schließlich dürfen die Haltegummis der Masken nicht durchtrennt werden. „Das ist allerdings machbar“, sagt Kämpfer. Die Kunden seien insgesamt sehr freundlich und verständnisvoll. „Es hat auch jeder sofort akzeptiert, dass wir seine Daten festhalten müssen. Sonst dürften wir ihn auch nicht annehmen“, sagt Kämpfer.

Von Tobias Lehmann