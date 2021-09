Hemmingen

Der vielen Hemmingern noch als „Pater Braun“ bekannte frühere Pastor Günter Braun ist am 13. September 90 Jahre alt geworden. Dies feiert er nun am Wochenende mit einem kleinen Sektempfang für geladene Gäste im Anschluss an eine Andacht in seiner früheren Trinitatiskirche.

Günter Braun arbeitet seit 1973 in Hemmingen

Der Hemmingen-Westerfelder wurde 1931 im ostpreußischen Lützen geboren. Nachdem er im Zweiten Weltkrieg nach Chemnitz geflohen war, ging er dort ab 1945 zur Schule und machte Abitur. 1951 floh der damals schon überzeugte Christ aus Glaubensgründen nach Westdeutschland. In der Neustädter Hofkirche begann Günter Braun 1964 als Vikar seine schließlich Jahrzehnte andauernde Kirchen- und Gemeindearbeit. 1966 wurde er zum Geistlichen gesegnet.

Über Hannover-Vahrenwald und Isenbüttel/Gifhorn kam er schließlich 1973 dank einer freien Stelle nach Hemmingen. Bis 1996 war Pastor Günter Braun dort für die Trinitatiskirchengemeinde seelsorgerisch aktiv. Das Pfarrhaus reichte für die Familie mit ihren vier Kindern – und so blieb er auch dank des von ihm mit initiierten neuen Trinitatiskirchengebäudes dort bis September 1996 Pastor. „Für mich war es wichtig, hier eine neue Kirche zu bauen“, sagte Braun.

In vielen Vereinen und auch politisch aktiv

Auch auf politischem Gebiet war er tätig – als ehrenamtlicher Hemminger Bürgermeister bis 1996. Für seine vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten, darunter im Mausoleumsverein und beim SC Hemmingen, wurde der Pastor im Ruhestand zudem schon vor Jahren mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt Hemmingen ausgezeichnet.

Seinen Gesprächspartnern hat Pastor Braun in all den Jahren immer gern als Anregung einen Merkzettel überreicht, der auf beiden Seiten mit jeweils einem Sinnspruch der Dichter Kierkegaard und Goethe versehenen ist: „Leben muss man das Leben vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts“ und „Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

Von Torsten Lippelt