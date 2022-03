Hemmingen

Der „Calenberger Landsommer“ bietet Interessierten in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Landschaft zwischen Hannover und dem Deister-Süntel-Tal mit Gästeführern zu erkunden. Unter dem Titel „Entdecken – Erleben – Erfahren“ hat der Arbeitskreis „Gästeführung im Calenberger Land“ 63 verschiedene Routen in der Region Hannover ausgearbeitet, sechs davon in Hemmingen. Dabei können Neubürger und Alteingesessene ihre Heimat ein Stück weit besser kennenlernen.

Devese

Der erste Termin im Hemminger Stadtgebiet ist am Mittwoch, 23. März. Ab 15 Uhr heißt es „Devese – Klein, aber oho“. Bei dem Rundgang durchs Dorf wird unter anderem die Deveser Kapelle besichtigt. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Anschließend besteht die Möglichkeit, im Café Webstuhl in Ohlendorf einzukehren. Treffpunkt ist am Gasthaus Mutter Buermann am Stadtweg 1. Anmeldungen für alle Touren bis auf die am 14. Mai nimmt Beatrix Heimhuber unter Telefon (0511) 2343329 und per E-Mail an trixi.heimhuber@gmail.com entgegen. Bis auf die Radtour kostet die Teilnahme an allen Führungen jeweils 4 Euro.

Hemmingen-Westerfeld

Unter dem Titel „Hemmingen – das alte Dorf?“ können Interessierte am Sonnabend, 9. April, ab 15 Uhr erfahren, was aus den alten Gebäuden in Hemmingen-Westerfeld geworden ist. Dabei werden unter anderem die kleine Wehrkapelle sowie noch erhaltene alte Hofstellen besichtigt. Treffpunkt ist am Kulturzentrum Bauhof an der Dorfstraße 53. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden.

Der Altarraum spiegelt sich in einem Spiegel an der Orgel der Hiddestorfer Kirche. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Hiddestorf

Viel Wissenswertes über die Entwicklung von Hiddestorf gibt es am Sonnabend, 11 Juni. Unter dem Motto „Hiddestorf – einst und jetzt“ beginnt um 15 Uhr ein etwa anderthalbstündiger Rundgang durch den Ort. Treffpunkt ist an der Nikolaikirche, die auch besichtigt wird.

Arnum

Ein Rundgang durch Arnum steht am Sonnabend, 14. Mai, auf dem Programm. Unter dem Motto „Arnum – vom Bauerndorf zum vorstädtischen Ort“ gibt es zahlreiche Infos zur Geschichte und Entwicklung des größten Hemminger Stadtteils. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Friedenskirche an der Bockstraße 33. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Anmeldungen nimmt Wolfgang Wessel-Schulze unter Telefon (05101) 4738 und per E-Mail an wessel_schulze@htp-tel.de entgegen.

Wilkenburg

Am Sonnabend, 2. Juli, wird Wilkenburg erkundet. Ab 15 Uhr heißt es „Wilkenburg – wo ist die alte Burg?“ Dabei wird unter anderem die St.-Vitus-Kirche besichtigt und die Frage erläutert, was die Römer in Wilkenburg wollten. Treffpunkt ist an der St.-Vitus-Kirche an der Kirchstraße 18.

Mehrere Stadtteile

Als letzter Termin in Hemmingen ist für Sonnabend, 9. Juli, eine Radtour zu den vier Kapellen geplant. Stationen sind das alte Kirchspiel, St. Vitus mit seinen Kapellen sowie der Sundern mit den Überresten des Mausoleums. Die Radtour dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kapelle im alten Dorf am Kapellenweg 6. Die Teilnahmekosten betragen 5 Euro.

Alle Termine gibt es zusammengefasst in einem Faltblatt, das vielerorts ausliegt, sowie im Internet auf www.calenberger-landsommer.de.

Von Stephanie Zerm