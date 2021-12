Hemmingen-Westerfeld

Der große Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld fällt auch in diesem Jahr wegen Corona aus, doch die Stadtjugendpflege lädt Acht- bis Zwölfjährige zu einem kleinen Markt ein. Die Kinder können sich am Freitag, 10. Dezember, zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Gelände hinter dem Jugend-Kultur-Haus an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld vergnügen.

Der Besuch kostet 5 Euro oder ermäßigt über den Hemminger Aktiv-Pass 1,25 Euro. Die Kinder werden gebeten, sich warm anzuziehen, denn alle Angebote sind draußen. Die Jugendpflege organisiert Aktionen zum Mitmachen wie Kerzengießen, Dosenwerfen und Stockbrotbacken am Feuer. Es gibt Kinderpunsch und warmen Kakao, und der Hof ist dann weihnachtlich dekoriert und beleuchtet. Um die Angebote entsprechend des Infektionsschutzes zu planen, ist eine Anmeldung im Internet auf https://jugendpflege-hemmingen.de/veranstaltungen/kinder-weihnachtsmarkt/ notwendig.

Mini-Weihnachtsmarkt für Kinder statt Flugzeugkarussell

Vom Plan wie noch Mitte November für die Zeit von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Dezember, ein Flugzeugkarussell auf dem Rathausplatz aufzubauen, ist die Stadt wegen der Pandemielage mittlerweile abgerückt.

Jugendpfleger René Döpke sagt: „Die Kinder müssen auch in diesem Jahr auf vieles verzichten. Unser kleiner Weihnachtsmarkt soll ihnen zeigen, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind.“ Döpke betont: „Bei aller berechtigten Vorsicht müssen auch Spiel und Spaß möglich sein.“

Von Andreas Zimmer