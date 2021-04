Hemmingen

Kaum wird es wärmer, wird es auch lauter: In Hemmingen knattern die Rasenmäher, aber auch Motorsägen heulen auf, und Laubsauger brummen. Manche Anwohnerinnen und Anwohner ärgern sich so sehr über die Gartenaktivitäten ihrer Nachbarn, dass sie in der Stadtverwaltung anrufen. Stadtsprecherin Sabine Hürthe teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass immer mal wieder Beschwerden über Lärm durch Gartenarbeit geäußert werden, auch in den vergangenen Wochen.

„Die Stadt empfiehlt zur Wahrung eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisses, die Person, von der man sich gestört fühlt, erst einmal selbst direkt und sachlich anzusprechen. Wer nicht weiß, dass sich eine andere Person in diesem Moment massiv durch den Rasenmäher gestört fühlt, kann darauf auch nicht reagieren“, sagte Hürthe. „Die direkte Einigung ist auch die beste Investition in die Beziehung zu den Nachbarinnen und Nachbarn.“ Es bleibe immer noch der Weg, Kontakt mit dem städtischen Ordnungsamt oder der Polizei aufzunehmen.

Keine offizielle Mittagsruhe in Hemmingen

Eine offizielle Mittagsruhe gibt es im Hemminger Stadtgebiet nicht. Und eine eigene Lärmschutzverordnung hat die Stadt auch nicht. Sie hatte von 1996 bis 2006 eine sogenannte Gefahrenabwehrverordnung – die wurde aber abgeschafft, weil die Sachverhalte mittlerweile anderswo gesetzlich geregelt wurden.

Eine Verordnung des Bundes legt also fest, zu welchen Zeiten die Geräte im Freien in Wohngebieten auch in Hemmingen eingesetzt werden dürfen. Das gilt ebenso für Baumaschinen. Insgesamt listet die Verordnung fast 60 Gerätetypen auf.

Mit motorbetriebenen Rasenmähern etwa darf das Gras nur montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr gestutzt werden. Auch wer einen Handrasenmäher verwenden will, sollte beachten: Diese Geräte fallen zwar nicht unter die Lärmschutzverordnung, müssen sonn- und feiertags aber nach dem Feiertagsgesetz in Schuppen, Garage und Keller bleiben.

Strengere Vorschriften für Motorsägen und Laubsauger

Der Einsatz von Motorsägen und Laubsaugern ist stärker reglementiert. Sie dürfen lediglich von 9 bis 13 sowie von 15 bis 17 Uhr genutzt werden. An Sonn- und Feiertagen ist es grundsätzlich untersagt, solche Geräte einzusetzen.

