Hemmingen-Westerfeld

In das alte Aquarium des Kindergartens Hemmingen-Westerfeld sind wieder Fische eingezogen. Guppys, Panzerwelse und Stahlhelmschnecken tummeln sich jetzt in dem 24 Grad warmen Wasser. In den nächsten Wochen sollen noch weitere Fische in das 110 Liter Wasser fassende Becken dazu kommen. Das Stanze Gartencenter in Devese hat dem Kindergarten die Generalüberholung des Aquariums geschenkt.

René Gummert, Leiter der Zoo- und Aquaristik-Abteilung, betreute das Projekt, tauschte Lampen und Filter aus und sorgte für die Dekoration und Bepflanzung. Gummert will auch künftig regelmäßig vorbeikommen, um zu sehen, ob alles läuft oder das Team der Kindertagesstätte an der Berliner Straße Unterstützung braucht. Er wird auch darauf achten, dass alle Wasserschichten besiedelt sind und sich die Tiere nicht unkontrolliert vermehren.

Kinder beobachten Fische im modernisierten Aquarium

Die Kinder bedankten sich bei Gummert mit zwei selbst dekorierten Blumentöpfen. Auch Bürgermeister Jan Dingedey (CDU) bedankte sich bei dem Gartencenter. Zu den Kindern sagte er: „Ihr helft alle mit, damit es den Fischen gut geht.“ Das Aquarium steht in der Regenbogengruppe der Einrichtung, doch auch alle anderen Kinder dürfen die Fische besuchen. Kaum war das Licht im Aquarium eingeschaltet, setzten sich dann auch schon Mädchen und Jungen davor, um die Fische zu beobachten, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit.

Von Tobias Lehmann