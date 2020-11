Hemmingen

Den Bürgern in Hemmingen stehen zum Jahresbeginn 2021 zwei Gebührenerhöhungen ins Haus, aber auch eine Gebührensenkung. Sie müssen mehr für die Entsorgung des Schmutzwassers zahlen und eine leicht höhere Regenwassergebühr, aber weniger für die Straßenreinigung. Das hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Gebühr für Schmutzwasser

Abwasser: Die Gebühr steigt auf 2,09 Euro pro Kubikmeter. Da die Stadt kein eigenes Klärwerk hat, leitet sie das Schmutzwasser zur Entsorgung an die Stadt Hannover weiter. Die Betriebsabrechnung in Hemmingen wird deshalb auch überwiegend von den dafür anfallenden Kosten bestimmt. Laut Hemminger Verwaltung ist zum Beispiel mehr Geld für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz zu zahlen. Die Gebühr war zu Beginn dieses Jahres von 2,15 Euro pro Kubikmeter auf 2 Euro gesunken. Eine dreiköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch muss derzeit also etwa 25 Euro im Jahr weniger zahlen.

Gebühr für Regenwasser

Regenwasser: Die Gebühr steigt zum 1. Januar 2021 um einen Cent auf 0,18 Euro pro Quadratmeter. Als Gründe dafür nennt die Hemminger Stadtverwaltung steigende Sach- und Personalkosten. Zu Beginn diesen Jahres wurde die Gebühr bereits um einen Cent auf 0,17 Euro angehoben.

Gebühr für die Straßenreinigung

Straßenreinigung: Die Gebühr sinkt ab Januar 2021 auf 1,99 Euro pro Jahr und Berechnungsmeter – 10 Cent weniger als im laufenden Jahr. Die Betriebsabrechnung für 2019 ergab laut Verwaltung ein Plus. Das lag auch am milden Winter, der die erwarteten Personalausgaben, aber auch die Sachkosten purzeln ließ. Der Betriebshof und eine Firma kümmern sich um die Aufgaben. Der Tarif war erst zu Beginn dieses Jahres von 1,99 Euro pro Jahr und Berechnungsmeter auf 2,09 Euro gestiegen.

Von Andreas Zimmer