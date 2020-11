Hemmingen

Den Bürgern in Hemmingen stehen zum Jahresbeginn 2021 voraussichtlich zwei Gebührenerhöhungen ins Haus. Sie müssen mehr für die Entsorgung des Schmutzwassers zahlen und auch eine leicht höhere Regenwassergebühr.

Gebühr für Abwasser

Schmutzwasser: Die Gebühr war zu Beginn dieses Jahres von 2,15 Euro pro Kubikmeter auf 2 Euro gesunken. Eine dreiköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch muss derzeit also etwa 25 Euro im Jahr weniger zahlen. Nun soll die Gebühr wieder auf 2,09 Euro pro Kubikmeter steigen. Zum Hintergrund: Die Stadt Hemmingen hat kein eigenes Klärwerk und leitet das Schmutzwasser zur Entsorgung an die Stadt Hannover weiter. Die Betriebsabrechnung in Hemmingen wird deshalb auch überwiegend von den dafür anfallenden Kosten bestimmt. Hemmingen unterhält und wartet das Kanalnetz sowie die Pumpwerke im eigenen Stadtgebiet.

Anzeige

Durch neue Verträge für die Entsorgung von Klärschlamm und den Ausbau von Rückhaltesystemen waren die Ausgaben laut der Stadtentwässerung Hannover zwar geringer als geplant. Andererseits, so die Hemminger Verwaltung, sei mehr Geld für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz und den Betrieb der Pumpstationen zu zahlen. Die Stadt Hemmingen rechnet für 2021 mit Gebühreneinnahmen von etwa 1,9 Millionen Euro – das sind rund 80.000 Euro mehr als für das laufende Jahr. Generell gilt: Die Gebühren sollen die Kosten decken, dürfen sie aber nicht überschreiten.

Gebühr für Regenwasser

Niederschlagswasser: Die Gebühr soll zum 1. Januar 2021 um einen Cent auf 0,18 Euro pro Quadratmeter steigen. Als Gründe dafür nennt die Hemminger Stadtverwaltung steigende Sach- und Personalkosten. Zu Beginn diesen Jahres wurde die Gebühr bereits um einen Cent auf 0,17 Euro angehoben. Die Stadt rechnet für 2021 mit Gebühreneinnahmen von etwa 207.000 Euro, rund 10.000 Euro mehr als im laufenden Jahr.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat die beiden Gebührenerhöhungen, die für ein Jahr gelten sollen, in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet. Nun steht noch diese Woche das Votum im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss aus sowie die Abstimmung in der Ratssitzung am 26. November.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer