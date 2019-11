Hemmingen/Gehrden

Von Hemmingen aus bis zur Dominikanischen Republik sind es in Luftlinie etwa 8000 Kilometer. Doch am Sonntag, 1. Dezember, schmilzt diese Entfernung, denn in der Nikolaikirchengemeinde – zu ihr gehören Hiddestorf und Ohlendorf – gibt es ein Benefizkonzert für Cuny, den Ehemann von Vanessa Zisenis, die in Ohlendorf aufgewachsen ist und heute in der Dominikanischen Republik lebt.

Cuny hatte einen Autounfall und kämpft nun gegen die Diagnose Inkomplette Querschnittslähmung. „Die Familie musste bereits bei zwei Operationen zuzahlen“, erläutert Deborah Hildebrandt, die beim Benefizkonzert auftritt. Sie hat früher in Hiddestorf gewohnt, lebt jetzt in Gehrden und ist eine Freundin von Zisenis. „Physiotherapie und Hilfsmittel wie ein Krankenbett oder einen Rollstuhl werden ebenfalls nicht von der staatlichen Krankenversicherung bezahlt.“ Es sei das erste Benefizkonzert für Cuny in Deutschland.

Benefizkonzert in der Hiddestorfer Kirche

Zisenis, die früher als Mediaberaterin bei der Madsack Mediengruppe tätig war, habe bereits mehrere Schicksalsschläge hinter sich: Ihre erste große Liebe starb an Krebs, später wurde ihr Stiefvater ermordet. Um ein neues Leben zu beginnen, wanderte sie in die Dominikanische Republik aus und lernte dort ihren heutigen Mann kennen.

Hildebrandt spielt am Sonntag ab 18 Uhr in der Nikolaikirche in Hiddestorf in der Reihe Lebendiger Adventskalender auf der Marimba sanfte Klänge ebenso wie schwungvolle Melodien. Sie studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover klassisches Schlagzeug. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Andreas Zimmer