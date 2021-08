Devese

Über sprießendes Grün freut man sich eigentlich gern. Nicht jedoch, wenn es die Nutzung wichtiger Wege wie zurzeit in Devese verhindert. Die Stadtverwaltung hat dem Eigentümer jetzt eine Frist gesetzt.

Der Fußweg am Westerfelder Weg ist nicht mehr nutzbar. Quelle: Torsten Lippelt

Anwohner am Westerfelder Weg ärgert seit Wochen, dass von einem unbewohnten und ungenutzten Nachbargrundstück Buschwerk so weit über die Grundstücksgrenze gewachsen ist, dass der dortige öffentliche Gehweg weder von Fußgängern geschweige denn von Rollator- oder Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Diese müssen in einem Bogen auf den Teil des Weges ausweichen, der mit Kopfsteinpflaster versehen ist – mit kleinen Rädern oder Einschränkungen beim Gehen kein Vergnügen.

Büsche wuchern über Westerfelder Weg

Der Westerfelder Weg ist zwar mit Sperrpfosten vom Autoverkehr abgehängt, aber er ist innerorts eine wichtige Verbindungsachse zwischen Bushaltestelle und Dorfmitte. Auf die Kritik eines Anwohners, die Verwaltung sei trotz einer Anfrage im Juni bislang nicht tätig geworden, teilte die städtische Abteilung Sicherheit und Ordnung mit: „Wir sind über das Thema im Gespräch und haben dem nicht in Devese wohnhaften Grundstückseigentümer eine Frist für den Rückschnitt gesetzt. Sollte diese nicht eingehalten werden, gehen wir in Ersatzvornahme. Dann wird der Bauhof tätig, und die Arbeiten werden dem Eigentümer danach in Rechnung gestellt.“

Von Torsten Lippelt