Hemmingen

58 gelbe Fußpaare sollen Erstklässlern nach den Sommerferien in Hemmingen-Westerfeld und weiteren Ortschaften einen sicheren Weg zur Schule weisen. Am Mittwoch nahmen Jens Werner und Harald Gramberg vom Förderverein der Grundschule Hemmingen-Westerfeld die ersten Sprühdosen in die Hand und erneuerten die Symbole, die bereits seit 2007 rund um die Grundschulen und in den Stadtteilen auf den Wegen zu sehen sind. Unterstützung hatten sie von der Kontaktbeamtin Katrin Hofmann vom Polizeikommissariat Ronnenberg sowie von Regina Steinhoff und Sonja Degmayr von der Stadtverwaltung Hemmingen.

Von der Auffrischung der gelben Füße erhofft sich die Mitwirkenden eine Verringerung der Elterntaxis, die regelmäßig zu Schulbeginn die Straßen vor den Grundschulen in Hemmingen-Westerfeld und Arnum verstopfen. „Wir appellieren an die Eltern, ihre Kinder nicht bis direkt zum Schulgelände zu fahren, sondern sie wenigstens den Rest des Weges zu Fuß gehen zu lassen“, sagt Stadträtin Regina Steinhoff. Nur so könne garantiert werden, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen.

Elterntaxis an Schulen sind weiter ein Problem

Das sieht Polizeibeamtin Hofmann genauso. „Viele haben Angst, dass ihr Kind überfahren wird, und bringen es deshalb direkt bis zum Schulgelände“, sagt sie. „Aber gerade dadurch verursachen sie dann eine gefährliche Verkehrssituation.“

Die Gruppe prüfte, ob die Füße aus dem vergangenen Jahr noch an den richtigen Stellen waren oder woanders aufgetragen werden mussten. „An manchen Stellen hat sich straßenbaulich etwas verändert, oder Halteverbote sind aufgehoben worden“, sagt Hofmann. An der Einmündung des Weidenkamps auf den Köllnbrinkweg etwa behinderte eine Hecke den Einblick in die Straße. Daher brachte der Förderverein die Abdrücke dieses Jahr einige Meter versetzt auf.

Maylin (von links), Jens Werner, Sonja Degmayr, Harald Gramberg und Katrin Hofmann bringen die gelben Füße an der Einmündung vom Köllnbrinkweg zum Weidenkamp auf. Quelle: Stephanie Zerm

„Die gelben Füße sollen vor allem Erstklässlern rund um die Schule zeigen, wo sie eine Straße sicher überqueren können“, sagt Hofmann. Daher begleite die Polizei die Aktion bereits seit 2007. In den nächsten Wochen sollen die Symbole in Arnum, Wilkenburg, Hiddestorf, Ohlendorf und in Harkenbleck aufgefrischt werden. Da in Harkenbleck im Rahmen der Erneuerung des Feuerwehrhauses die Bushaltestelle am Hallerskamp verlegt wurde, die auch Schulkinder regelmäßig nutzen, werden dort in Abstimmung mit der Polizei Ronnenberg auch die vier Fußabdrücke verlegt. In Devese sind die gelben Füße Steinhoff zufolge nicht notwendig, weil in der gesamten Ortschaft Tempo 30 gilt und es auch eine Ampel gibt.

Gelbe Füße weisen den sicheren Schulweg

Ebenso wie in Arnum und Wilkenburg haben diese Aufgabe dort Eltern einiger Erstklässler freiwillig übernommen. In Hiddestorf und Ohlendorf frischen Elternvertreter die gelben Füße auf. Die Schablonen und wetterfesten Sprühfarben stellt die Abteilung Schulen der Stadt Hemmingen zur Verfügung.

Die gelben Füße zeigen Grundschülern, wo sie sicher über die Straße gehen können. Quelle: Stephanie Zerm

„Zusätzlich müssen aber auch Eltern mit ihren Kindern den Schulweg individuell üben“, sagt Hofmann, die noch mehrere Vorschulkinder in ihren Kindergärten besuchen will, um mit ihnen über das Verhalten im Straßenverkehr zu sprechen. „Wegen Corona war das bislang nicht möglich“, sagt die Polizistin. Da sie es nun zeitlich nicht mehr schafft, alle Kitas mit Vorschülern zu besuchen, will sie einigen auch Pakete mit Materialien zur sicheren Schulweggestaltung schicken.

Harald Gramberg sprüht die gelben Füße an der Einmündung vom Köllnbrinkweg zum Weidenkamp auf. Quelle: Stephanie Zerm

Bei den Schülerinnen und Schülern kommen die gelben Füße gut an. „Ich finde sie gut und habe mich immer daran gehalten, als ich noch kleiner war“, sagt die zehnjährige Maylin, die mittlerweile die vierte Klasse der Grundschule in Hemmingen-Westerfeld besucht und bei der Aktion geholfen hat.

Von Stephanie Zerm