„Ich hätte mir den Gang nach Canossa gern erspart.“ Nach etwa zwei Stunden, kurz vor dem Ende der jüngsten Ratssitzung, war der Zeitpunkt gekommen: Bürgermeister Claus Schacht teilte mit, dass im laufenden Haushaltsplan der Stadt 350.000 Euro für die Digitalisierung in der Sekundarstufe I der KGS in Hemmingen-Westerfeld vergessen worden sind.

Er hatte dies bereits am Montagabend, 12. Juli, dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss bekannt gegeben und am Tag darauf im Gespräch mit dieser Zeitung öffentlich gemacht. Im Rat sprach er nun von einer „summerischen Fehlinterpretation einer Protokollnotiz“. Es fehle das Geld für sogenannte Accesspoints (diese Geräte werden an einen Router angeschlossen), Switches (dieses Gerät dient der Datenverteilung) und für bestimmte Server.

Rat beschließt zusätzliches Geld für Digitalpakt

Sie sollten ursprünglich über den kommunalen Computer- und Softwareausstatter HannIT beschafft werden und seien daher vermutlich weder im Bauetat der Stadt Hemmingen noch im städtischen Etat für digitale Endgeräte veranschlagt worden. „Der Fehler hat sich etwa ein Jahr in Papierform gehalten, aber es entsteht kein Schaden“, betonte Schacht.

Damit es beim Digitalpakt weitergehen kann, hat der Rat die zusätzlichen 350.000 Euro einstimmig beschlossen und noch weitere 150.000 Euro drauf gelegt. Letzteres geschah unter anderem wegen der Preissteigerungen im Elektrobereich, auf die die Stadtverwaltung hinwies. Die Gesamtkosten für die Sekundarstufe I der KGS belaufen sich nun auf 1,57 Millionen Euro.

Schacht: Digitalkonferenzen führen zu „Substanzverlust“

Schacht merkte an, dass Hemmingen beim Digitalpakt im Vergleich mit anderen Kommunen „sehr weit“ sei. Wegen Corona hätten viele in Präsenz geplante Besprechungen digital geführt werden müssen. „Das führt zu einem Substanzverlust.“ Der Bürgermeister schob aber gleich hinterher: „Das ist keine Entschuldigung.“ Er gab jedoch zu bedenken, dass die Stadtverwaltung sehr viele Projekte zu stemmen habe und deswegen unter einer „Dauerbelastung“ stehe. Deshalb passierten Fehler, aber die Quote sei „gering“.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze war das einzige Ratsmitglied, das sich konkret dazu äußerte. „Wo viel gearbeitet wird, passieren Fehler“, sagte er. Die Verwaltung habe sich „mit offenem Visier zu dem Fehler bekannt“. Deshalb sei nun Aufgabe des Rates: „Wir müssen hier nachsteuern.“

