Hemmingen-Westerfeld

„Es hätte nicht passieren dürfen, aber es ist passiert.“ Bürgermeister Claus Schacht (SPD) räumt ein, dass im laufenden Haushaltsplan der Stadt 350.000 Euro für die Digitalisierung in der Sekundarstufe I der KGS in Hemmingen-Westerfeld vergessen worden sind. „Das wurde jetzt erst in einer Detailanalyse festgestellt“, sagte Schacht.

Es fehle das Geld für sogenannte Accesspoints (diese Geräte werden an einen Router angeschlossen), Switches (dieses Gerät dient der Datenverteilung) und für bestimmte Server. Sie sollten ursprünglich über den kommunalen Computer- und Softwareausstatter HannIT beschafft werden und seien daher vermutlich weder im Bauetat der Stadt Hemmingen noch im Etat für digitale Endgeräte veranschlagt worden. Schacht sprach von einer „Fehleinschätzung des beratenden Ingenieurs“ und einem „Kommunikationsproblem“ zwischen Ingenieur und Stadtverwaltung.

Rat soll zusätzliches Geld für Digitalpakt beschließen

Damit es beim Digitalpakt weitergehen kann, soll der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, 19 Uhr, im Rathaus die zusätzlichen 350.000 Euro beschließen. Mehr noch: Es sollen weitere 150.000 Euro drauf gelegt werden. Dies wird in einer Drucksache für den Rat mit der „momentanen Marktlage“ begründet. Zum einen gebe es „erhebliche Preissteigerungen im Elektrobereich“, zum anderen sei das Material knapp, sowohl „im Bereich der baulichen Infrastruktur als auch bei den geplanten Endgeräten“.

Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss hat am Montagabend die insgesamt 500.000 Euro befürwortet. Die Gesamtkosten für die Sekundarstufe I der KGS belaufen sich nun auf 1,57 Millionen Euro.

Von Andreas Zimmer