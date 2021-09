Hiddestorf/Region Hannover

In der rund 1500 Quadratmeter großen Lagerhalle der Hiddestorfer Gemüsekiste herrscht geschäftiges Treiben. Paletten mit mannshohen Stapeln an Kartons werden hin und her geschoben, an etwa 20 Stationen stehen Frauen und Männer und packen Lebensmittel ab. Rund 60 ehrenamtliche Helfer haben am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr in dem Hemminger Stadtteil insgesamt 12.500 quietschgelbe Brotboxen mit Bio-Lebensmitteln befüllt. Am Montag liefert das Team der Gemüsekiste die Boxen an Schulen in Hannover und ins Umland. Dort erhält dann jeder Erstklässler eine kostenlose mit gesunden Lebensmitteln befüllte Brotbox. Bis dahin wurden die Boxen in Kartons mit je 20 Stück im Kühlraum der Gemüsekiste gelagert.

Katharina Engelhardt, Mitarbeiterin bei den Recken, und Günter Schlegel von der Gemüsekiste zeigen die fertig befüllten Bio-Brotboxen. Quelle: Stephanie Zerm

„Mit der Aktion wollen wir dazu beitragen, dass jedes Kind ein gesundes Frühstück mit Bio-Produkten aus der regionalen Landwirtschaft bekommt“, sagt Günter Schlegel von der Gemüsekiste, der die Packaktion organisiert hat. „Wir hoffen, dass die Eltern die Box dann jeden Tag neu für ihre Kinder mit einem gesunden Frühstück befüllen.“ Dies sei in Deutschland leider immer noch nicht die Regel. „Etwa zehn Prozent aller Kinder bekommen morgens kein Frühstück“, sagt Schlegel.

Damit die Helfer wissen, was in den Brotboxen wo platziert werden soll, hängt an jeder Packstation ein Foto der fertig befüllten Box. Quelle: Stephanie Zerm

206 von insgesamt 220 Schulen machen mit

Um dies zu ändern, verteilt der Verein Bio-Brotbox in Hannover seit mittlerweile 15 Jahren jedes Jahr zur Einschulung mit gesunden Lebensmitteln gefüllte Brotboxen an die Abc-Schützen. Dabei ist die Zahl der teilnehmenden Schulen von Jahr zu Jahr gestiegen. „In diesem Jahr haben sich von den insgesamt 220 Schulen in Hannover und der Region 206 angemeldet“, sagt Schlegel. „Das sind so viele wie noch nie.“

Raphaela Moderow (links) von Rossmann und Katharina Engelhardt (rechts), Marketing-Mitarbeiterin bei den Recken, helfen beim Packen der Brotboxen. Quelle: Stephanie Zerm

Dabei mussten die Ehrenamtlichen wegen der Corona-Pandemie den Inhalt der Brotbox, wie auch schon im vergangenen Jahr, umstellen. So gibt es keine frische Scheibe Vollkorn-Brot mit Bio-Aufstrich mehr, sondern einzeln abgepackte Dinkel-Kräcker. Außerdem enthält die Box in diesem Jahr einen Fruchtriegel, Apfelsaft, zwei Teebeutel und eine Karotte, natürlich alles in Bio-Qualität. Alle Lebensmittel sowie die Brotboxen sind von hannoverschen Unternehmen gespendet worden.

Von Bio-Karotte bis zum Bio-Tee

Die Packaktion hatte die Gemüsekiste professionell organisiert: So wurden die Brotboxen zunächst an einer Station geöffnet. Anschließend durchliefen sie weitere Stationen, wo sie jeweils mit Karotten, Teebeuteln oder Kräckern befüllt worden. An jeder Station hing außerdem ein Foto, wie das Ergebnis später aussehen soll.

So sehen die gefüllten Boxen aus. Quelle: Stephanie Zerm

Viele Ehrenamtliche helfen bereits seit Jahren bei der Packaktion. „Ich finde es toll, dass Kinder und Eltern dadurch an eine gesunde Ernährung herangeführt werden“, sagt die Hannoveranerin Erika Dannenberg, die bereits seit zehn Jahren dabei hilft, die Brotboxen zu bestücken. „Es ist eine gute Sache, Kindern zu zeigen, wie ein Frühstück aussehen kann“, sagt Anna Hubrich aus der Wennigser Ortschaft Bredenbeck, die seit etwa sechs Jahren regelmäßig beim Befüllen der Boxen dabei ist. Auch zahlreiche Mitarbeiter der Unternehmen, die die Lebensmittel gespendet haben, waren bei der Aktion dabei. Probleme, genügend Helfer für die Packaktion zu finden, gab es nicht. Im Gegenteil: „Wir mussten noch nicht einmal einen Aufruf starten“, sagt Schlegel. „Die Helfer haben sich von sich aus angemeldet.“

Von Stephanie Zerm