Kinder, Jugendliche und Eltern dürfen sich auf eine digitale Schnitzeljagd freuen. Die Jugendpflege Hemmingen lädt zu einem Geocaching ein. Bei diesem Spiel geht es darum, anhand von satellitengestützten GPS-Koordinaten in der Landschaft versteckte Objekte zu finden.

Die Hemminger Jugendpfleger haben insgesamt sieben solcher Objekte versteckt. Alle Stationen sind zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Die nötigen Koordinaten für das GPS stehen auf der Website jugendpflege-hemmingen.de.

Teilnehmer beim Geocaching können sieben Verstecke finden

An der markierten Stelle befindet sich ein wetterfestes Kunststoffröhrchen, das einen Stift und ein Logbuch enthält. Dort können sich die Teilnehmer nach erfolgreicher Suche eintragen. Anschließend verstecken sie das Röhrchen wieder an der derselben Stelle für die nächsten Sucher.

Der Schwierigkeitsgrad der sieben Verstecke variiert. Die Verstecke sind bezeichnet als „Teufelskuhle“, „Der General“, „BMX“, „Das Tal der Büffel“, „Traurige Weide“, „Thie nicht Ting“ und „Stairway to Wasser“. Dazu gibt es kodierte Hinweise, die die Sucher erst entschlüsseln müssen. Der Code wird allerdings auf der Internetseite verraten.

Jugendpflege will im Juni neue Verstecke veröffentlichen

Die Jugendpflege will das Angebot auch fortführen. Voraussichtlich am 2. Juni sollen neue Verstecke veröffentlicht werden, die wieder vier Wochen lang zur Verfügung stehen. Der Vorteil des Angebots sei, dass Kinder und Jugendliche einzeln oder mit ihrer Hausgemeinschaft ein Freizeitangebot in der Natur wahrnehmen können, erläutert Jugendpfleger Daniel Kohsmann. „ Geocaching ist eine schöne Aktivität im Freien und lässt sich wunderbar mit Einhaltung der geltenden Abstandsregeln spielen“, sagt er.

Von Tobias Lehmann