Hemmingen

Hilfe zur Selbsthilfe: Unter diesem Motto steht das Repair-Café am Sonnabend, 18. Mai, in Hemmingen-Westerfeld. Defekte Möbelstücke und Haushaltsgeräte, aber unter anderem auch elektronisches Spielzeug, Gartengeräte, Computer und Kleidung können an diesem Tag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses unter fachkundiger Beratung des Hiddestorfer Vereins Heuhüpfer repariert werden. Der Service ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Letztes Repair-Café vor der Sommerpause

Der Verein weist darauf hin, dass das Repair-Café keine kostenlose Reparaturwerkstatt ist. Es ist der letzte Termin vor der Sommerpause. Das nächste Repair-Café ist dann erst wieder am 14. September.

Weitere Infos gibt es auf www.repaircafe.heuhuepfer.de. Laut Verein sollte für die Reparatur von Fahrrädern die Selbsthilfewerkstatt an der Heinrich-Hertz-Straße 23 in Hemmingen-Westerfeld aufgesucht werden. Sie ist dienstags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet und wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) betrieben. Die E-Mail-Adresse lautet fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de.

Von Andreas Zimmer