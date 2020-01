Arnum

Mehr als 12 Millionen Euro investiert die Stadt Hemmingen in den nächsten Jahren in den Neu- und Umbau der Feuerwehrgerätehäuser in Arnum, Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld. Der Neubau der Fahrzeughalle und eines zweiten Gebäudes für Büros sowie Sozial- und Schulungsräume für 3,45 Millionen Euro in Arnum wird dieses Jahr abgeschlossen. „Das Gebäude wird nicht nur funktional, sondern auch schön“, sagte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff in der Jahresversammlung der Feuerwehr Arnum vor mehr als 60 Gästen in der Aula der Wäldchenschule. Gemeinsam mit der Feuerwehr sei eine Eröffnungsfeier in Planung.

Kosten für Umbau eines Gerätehauses steigen um bis zu 600.000 Euro

Weniger gute Nachrichten für den Haushalt der Stadt gibt es jedoch von den anderen beiden Projekten. Das Gerätehaus in Harkenbleck kann für die ursprünglich geplanten 1,3 Millionen Euro nicht umgebaut werden. „Wir liegen mit unseren Schätzungen jetzt bereits zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Euro“, sagte Steinhoff. Grund seien vor allem die gestiegenen Baukosten. Für das geplante Gerätehaus an der Weetzener Landstraße, in das die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gemeinsam einziehen werden, sind zurzeit noch 7,4 Millionen Euro geplant. „Doch auch hier müssen wir mit steigenden Baukosten rechnen“, kündigte Steinhoff an.

Zur Galerie Der Musikzug sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Tobias Obst wird mehrfach ausgezeichnet

In der rund 2,5 stündigen Veranstaltung gab es aber auch Grund zur Freude. So wurden zahlreiche Mitglieder besonders geehrt und befördert. Gar nicht zur Ruhe kam Oberlöschmeister Tobias Obst, der 16 Jahre lang die Arnumer Jugendfeuerwehr geleitet hatte und sich jetzt anderen Aufgaben widmen möchte. Er wurde immer wieder für Auszeichnungen nach vorne gebeten. So bekam er unter anderem die Florian-Medaille der Jugendfeuerwehr Niedersachsen. Die höchste Auszeichnung für Obst war allerdings die Verleihung der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen in Bronze.

Geehrt wurden auch Detlef Obst für 50-jährige Mitgliedschaft sowie für Markus Keunecke und Marcus Obst für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft. Ortsbrandmeister Frank Boßdorf ernannte den 70-jährigen Werner Hoffmann zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Arnum. Hoffmann war 1963 bereits in die Feuerwehr in seinem Heimatort Bredenbeck eingetreten und kam in den Siebzigerjahren nach Arnum. „Für unseren Musikzug war Hoffmann in den vergangenen 40 Jahren unentbehrlich. Er hat organisiert, mitgespielt und wenn es nötig war, auch mal selbst zum Taktstock gegriffen“, sagte Boßdorf.

Die Feuerwehr hatte 2019 insgesamt 62 Einsätze

Insgesamt musste die Feuerwehr Arnum im vergangenen Jahr 62-mal ausrücken. Das waren acht Einsätze mehr als 2018. Diese verteilten sich auf technische Hilfeleistungen (33), Brände (13), ausgelöste Brandmelder (13) sowie drei Alarmübungen. Die Feuerwehr hat 466 Mitglieder, davon sind 60 in der aktiven Einsatzabteilung. Ortsbrandmeister Boßdorf bedankte sich bei allen Mitgliedern für das große ehrenamtliche Engagement. Standbrandmeister Marc Wehrmann und die Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, Annette Wnendt, schlossen sich an. Zu den Klängen des Musikzugs der Feuerwehr wurde das Büffet eröffnet.

Von Tobias Lehmann