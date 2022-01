Harkenbleck

Der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht Harkenbleck sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Der 75-jährige Franz Pohl hatte das Ehrenamt 2008 übernommen und will es jetzt aus Altersgründen abgeben. Doch zurzeit steht noch gar nicht fest, wann die nächste Jahresversammlung des Vereins sein wird. „Coronabedingt können wir diese Veranstaltung jetzt nicht terminieren. Bei einem organisatorischen Vorlauf von vier bis sechs Wochen ist vor März nichts möglich“, sagt Pohl, der seit 1979 Mitglied im Verein ist.

Der Vorsitzende hatte bereits 2020 angekündigt, dass er 2022 nach 14 Jahren im Amt nicht mehr kandidieren will. Auch sein Stellvertreter Dirk Jeschieniak wird dann mit Pohl gemeinsam aufhören. Die weiteren Vorstandsmitglieder wollen im Amt bleiben. Insgesamt zählt der fast 144 Jahre alte Traditionsgesangverein aktuell 22 Mitglieder, zehn Männer und zwölf Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 72 Jahren.

Interesse am gemeinsamen Gesang sinkt seit Jahren

„Als ich 1979 durch einen Nachbarn auf den Verein aufmerksam wurde, war es noch ein reiner Männerchor mit rund 30 Sängern zwischen Mitte 50 und Mitte 60“, blickt der gebürtige Niederschlesier zurück auf seine Anfangszeit im Gesangverein Eintracht Harkenbleck. Pohl ist im Landkreis Hameln/Pyrmont aufgewachsen, hat in Berlin Chemie-Ingenieurtechnik studiert und dann bis zum Rentenalter beim TÜV Hannover gearbeitet.

1978 war er mit seiner Frau nach Harkenbleck gezogen. „Damals gab es neben Feuerwehr und Sportverein nicht so viele Freizeitalternativen vor Ort. Und da ich schon als Kind in der Schule gern Volks- und Seemannslieder gesungen habe, war es naheliegend, hier in Harkenbleck Chormitglied zu werden“, sagt Pohl, der als Tenor im Verein singt.

Der Verein wurde 1878 gegründet. Über die Jahrzehnte blieb die Mitgliederzahl dabei recht konstant: Zum 100. Vereinsgeburtstag 1978 waren es 36 Sänger, zehn Jahre später 39 Aktive. Doch nach der Jahrtausendwende interessierten sich immer weniger Sänger für die Proben und gemeinsamen Auftritte bei Geburtstagen und besonderen Hochzeitstagen, für das Singen zum Volkstrauertag am Ehrenmal und den traditionellen Jahreshöhepunkt – das Adventskonzert.

Das Adventskonzert – wie hier in 2019 – ist der traditionelle Höhepunkt des Gesangsvereins. Quelle: Torsten Lippelt

Seit 2008 singen auch Frauen mit

„Um überhaupt noch als Chor weiter singen zu können und nicht irgendwann aufhören zu müssen, haben wir dann 2008 zusätzlich den Projektchor gegründet. Er bestand aus Sängern des Männerchores und erstmals interessierten Sängerinnen“, sagt Pohl. Vier Jahre später erfolgte – mangels neuer männlicher Gesangsstimmen – die Bildung des bis heute bestehenden gemischten Chores, mit Sängern des bisherigen Männerchores sowie den neu hinzugekommenen Sängerinnen. Oft waren und sind es die Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen der männlichen Chormitglieder.

„Der Mangel an gesanglichem Nachwuchs liegt vornehmlich daran, dass die Jüngeren heutzutage mehr Freizeitalternativen und andere Lebensentwürfe haben. Sie wollen sich oft gar nicht an die festen Strukturen eines Vereins binden“, beschreibt Pohl die Gründe für die schwindende Sängerzahl in Harkenbleck. In vielen Haushalten seien auch beide Erwachsene berufstätig, Haushalt und Kinderbetreuung müssten mehr als früher zeitlich abgestimmt werden. Auch im Schulunterricht werde seit vielen Jahren leider viel zu wenig gesungen.

Pandemie schränkt das Vereinsleben ein

Die Corona-Pandemie schränkt das Vereinsleben und die Präsenz in der Öffentlichkeit zusätzlich ein. Sonst trafen sich die Vereinsmitglieder neben den wöchentlichen Proben auch regelmäßig zu Spieleabenden mit Knobeln und Skat, zum Sommergrillen oder zum Wurstessen. Die musikalische Leitung liegt seit fast neun Jahren in den Händen der Musikpädagogin Heike Spangenberg. Gesungen werden Volksliedern, Schlager, Kirchenmusik und auch mal selbst Komponiertes. „Der Mond hält seine Wacht“ gehört ebenso zum Repertoire, wie „Rote Lippen“ bis hin zu „Butterfly“, das in der deutschen Version zu Pohls Lieblingsliedern gehört.

Wegen des Coronavirus hat der Verein zunächst komplett pausiert. Kleinere Auftritte gab es schließlich in privaten Gärten von Chormitgliedern oder auch mal in der Mehrzweckhalle im Ort. Aktuell ist seit Anfang Dezember 2021 erneut Zwangspause. Gemeinsame Proben oder gar öffentliche Auftritte sind nicht möglich. Besonders bedauert der Vereinsvorsitzende, dass bereits zum zweiten Mal das im Ort beliebte Adventskonzert des Chores ausfallen musste. Doch frohen Mutes bleibt Pohl dennoch. „Wenn wir nicht zusammen singen können, singe ich halt, wenn ich unterwegs bin und spazieren gehe“, sagt Pohl und hält sich an das Motto zur Feier des 140-jährigen Bestehen des Vereins 2018: „In Freud’ und Leid zum Lied bereit.“

Von Torsten Lippelt