Hiddestorf

Der Gesangverein Concordia Hiddestorf lädt zu einem Benefizkonzert für das Leckerhaus in Stöcken ein. Die Einrichtung bietet Kindern nach der Schule pädagogische Betreuung und ein warmes Essen an. Das Projekt kostet rund 80 000 Euro im Jahr, die Stadt Hannover übernimmt die Hälfte. Die weiteren 40 000 Euro müssen die Ehrenamtlichen jedes Jahr selbst aufbringen, weshalb die Unterstützung sehr willkommen ist.

Chöre und eine Gitarrengruppe

Die Vorsitzende des Gesangvereins Concordia, Elke Benjes, teilt mit, dass das Konzert schon 2018 zum 140-jährigen Bestehen des Vereins geplant war. Aus organisatorischen Gründen musste es jedoch verschoben werden. Jetzt präsentieren sich der gemischte Chor ConVoices und der Männerchor ConCantores am Sonntag, 27. Oktober, ab 16 Uhr in der Nikolaikirche in Hiddestorf. Beide Chöre treten unter der musikalischen Leitung von Heike Spangenberg auf. Die studierte Kirchenmusikerin leitet die Chöre des Gesangvereins bereits seit 1981. Die erst im August gegründete Sparte „Singen zur Gitarre“ unter der Leitung von Rolf Löcher rundet das Angebot des Konzerts ab.

Spenden für ein soziales Projekt

Die Vorsitzende des Sozialen Netzwerks Stöcken, Rosemarie Altenburg, wird vor Ort sein und das Leckerhaus vorstellen. Das Netzwerk ist Träger der Einrichtung. Die Besucher können dann anschließend durch ihre Spenden das Projekt unterstützen.

Von Tobias Lehmann