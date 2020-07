Hemmingen

Seit Anfang Juli und noch bis zum Jahresende gilt ein verminderter Mehrwertsteuersatz: 16 Prozent statt 19 Prozent beziehungsweise fünf statt sieben Prozent müssen vorerst abgeführt werden. Die Bundesregierung erhofft sich von der Maßnahme eine gesteigerte Kaufkraft der Kunden. Doch rechnen die Händler in Hemmingen mit einem positiven Effekt? Viele Geschäftsleute zeigen sich skeptisch. Etliche geben den Nachlass an die Kunden weiter.

Als „völlige Katastrophe für kleine Läden“ bezeichnet Lutz Müller, Inhaber des Schreibwarengeschäfts et cetera in Hemmingen-Westerfeld, die Steuersenkung. Er sieht es als „keine gute Maßnahme“ an. Für Müller und sein Schreibwarengeschäft hätte die Pandemie fast das Ende bedeutet. „Wir sind froh, dass wir noch existieren.“ Entsprechend betrachtet er die Mehrwertsteuersenkung als Unterstützung für das Geschäft. „Wir haben uns dazu entschlossen, den Nachlass bei unseren ganzen kleinen Artikeln und nach der Mehrarbeit nicht an die Kunden weiterzugeben.“ Sollte sich ein Kunde darüber beschweren, möchte er diesen sehr gerne im Gespräch über die Hintergründe aufklären.

Steuersenkung bedeutet Mehrarbeit

Ähnlich deutlich formuliert es Oliver Garbe, Geschäftsführer des Metallwarenhandels Garbe in Hemmingen-Westerfeld: „Der Effekt wird nicht sonderlich groß sein. Wegen der Senkung kaufen nicht mehr Menschen bei uns ein“, sagt er. Garbe sieht eine enorme Mehrarbeit für viele Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter. „Teils ist es nur ein Tastendruck. Aber für viele ist es ein Höllenaufwand, die Preise neu auszuzeichnen.“ In seinem Geschäft sei die komplette Änderung der Preise bei den unzähligen Kleinartikeln gar nicht möglich. „Die Kunden bezahlen am Ende an der Kasse einfach weniger, als auf den Preisschildern steht“, sagt er. Nach und nach sollen die Etiketten allerdings ausgetauscht werden, kündigt der Geschäftsführer an.

Als „ziemlich bescheuert“ bezeichnet Christine Geib, Inhaberin des Geschäfts Dornröschenwolle in Hiddestorf, die Entscheidung der Bundesregierung. Geib hat an der Wolle in ihrem Geschäft gar keine Preisschilder. „Im Onlineshop ging das ganz unproblematisch.“ Sie ist der Auffassung, dass Kunden lediglich bei großen Investitionen profitieren und entsprechend zum Kauf animiert werden. „Das gilt beispielsweise für ein neues Auto oder eine neue Küche“, sagt sie. Für ihr Wollegeschäft habe es keinerlei positive Effekte. „Ich bezweifle, dass sich Leute jetzt Wolle sichern und zurücklegen, weil sie im nächsten Winter etwas stricken wollen.“

Preisnachlass an Kunden weitergeben?

Arnold Wittke, Geschäftsführer von „A & N Sonnenschutz“ in Hemmingen-Westerfeld, findet die Maßnahme hingegen „in Ordnung“. Der Grund: „Es ist immerhin etwas, was man bei Investitionen sparen kann.“ Er gibt die Steuersenkung an die Kunden weiter. „Die Mehrwertsteuer ist nie mein Geld gewesen“, sagt Wittke. „Ich halte es nicht für korrekt, den Betrag zu behalten.“

Arnold Wittke, Betreiber von A & N Sonnenschutz, hält die Mehrwertsteuersenkung für sinnvoll. Quelle: Mark Bode

Die neuen reduzierten Preise haben beim Team der Teppichscheune in Wilkenburg für Erheiterung gesorgt. „Das sind jetzt ziemlich krumme Summen“, sagt Benjamin Jahr, der für den Kundendienst zuständig ist. Er vermöge noch nicht zu beurteilen, wie sich die Steuersenkung mittelfristig auf die Geschäftszahlen auswirken werde. „In den ersten zwei Wochen habe die Maßnahme für uns wirtschaftlich keine Rolle gespielt“, erklärt er. In der Corona-Krise habe der Onlinehandel des Teppichgeschäfts für zufriedenstellende Einnahmen gesorgt. „Das hat uns am Leben gehalten“, erklärt Jahr.

Von Mark Bode