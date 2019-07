Hemmingen-Westerfeld

Ein feiner Sandstrand, ein flach abfallendes Ufer und eine große Liegewiese: Das Strandbad ist aus Hemmingen-Westerfeld nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr besuchen rund 30.000 Gäste den beliebten Badesee, der seit 50 Jahren besteht. Das Jubiläum wurde im Mai mit einem Empfang sowie einem Familienfest und einer Musicalnacht gefeiert.

Dabei war zunächst gar nicht klar, was mit der brachliegenden Fläche passieren sollte. „Der Eigentümer wollte auf der Wiese in den fünfziger Jahren Kies abbauen“, berichtet Hemmingens ehemalige Stadtkämmerin Bärbel Thomas.

Die heute 68-Jährige arbeitete 44 Jahre lang bei der Gemeinde- und späteren Stadtverwaltung. Im Januar 1967 hat sie mit 15 Jahren ihre Ausbildung bei der Gemeinde Hemmingen begonnen. Dort hatte von 1946 bis 1964 auch schon ihr Vater gearbeitet. Daher hat Bärbel Thomas die Auseinandersetzung um die Entstehung des Strandbades hautnah erlebt. Denn die Gemeinde wollte den Kiesabbau verhindern.

Kühe können wegen Trümmerschutt nicht auf die Weide

Doch die Arbeiten begannen trotzdem. Zunächst errichtete das Kiesabbauunternehmen von der Bremer Straße aus eine Zufahrt zu dem Gelände des heutigen Strandbads aus Trümmerschutt. Denn die ausgebaute Straße Hohe Bünte gab es damals noch nicht. Hallenbad und KGS waren ebenfalls noch nicht errichtet. „Nur die Türmchenschule gab es schon“, erinnert sich Thomas. „Aus Sicht der Verwaltung wäre der Kiesabbau zu laut gewesen und hätte den Schulbetrieb gestört.“

Laut Thomas hatte die Kiesabbaufirma allerdings keine Genehmigung für das Herstellen der Zuwegung aus Trümmerschutt. „Bei der Verwaltung gingen deswegen mehrere Beschwerden ein“, berichtet die ehemalige Stadtkämmerin. Darunter waren auch welche von Landwirten. „Sie beklagten, dass ihre Kühe nicht auf dem Trümmerschutt laufen konnten, so dass sie sie nicht zu ihren Weiden bringen konnten.“ Also habe das Kiesabbauunternehmen den Trümmerschutt wieder entfernen müssen.

Kompromiss führt zur Errichtung des Strandbads

Den Kiesabbau konnte die Gemeinde dennoch nicht verhindern. „Die Verwaltung kam vor Gericht nicht weiter“, sagt Thomas. „Daher ging sie mit dem Eigentümer der Fläche einen Kompromiss ein.“

In einem Vertrag sei festgelegt worden, dass die Gemeinde 1961 nach Beendigung des Kiesabbaus das Gelände kostenlos erhält und dort zuvor ein Baggersee angelegt werden soll. Dies sei dann Anfang der Sechzigerjahre geschehen. Die Gemeinde habe die etwa 60.000 Quadratmeter große Fläche rund um den See anschließend mit Büschen und Bäumen bepflanzt, sodass sich das Gelände Jahr für Jahr immer mehr zu einer Erholungsstätte entwickelte. „Bis Ende 1967 wurden 113.700 Mark (etwa 57.000 Euro, die Redaktion) von der Gemeinde aufgewendet. Der Landkreis Hannover förderte das Vorhaben mit 10.000 Mark (etwa 5000 Euro) und der Landessportbund mit 5000 Mark (etwa 2500 Euro)“, heißt es in einem Bericht dieser Zeitung vom 27. Mai 1968. Zusätzlich errichtete die Gemeinde Umkleideräume, Toiletten und Duschen.

Das „Lido von Hemmingen “

Am 15. Mai 1969, am Himmelfahrtstag, wurde das Strandbad, das der damalige ehrenamtliche Bürgermeister Albert Bormann stolz als „Lido von Hemmingen-Westerfeld“ bezeichnete, mit einer großen Feier eröffnet. „Ich hatte gerade meine Lehre abgeschlossen und habe bei dem Fest Bier und Würstchen serviert“, erinnert sich Thomas. Insgesamt hatte der Bau des Strandbades rund 700.000 Mark (etwa 350.000 Euro) gekostet, 200.000 Mark (etwa 100.000 Euro) für die Außenanlage mitsamt Spazierwegen und weiteren 500.000 Mark (etwa 250.000 Euro) für die Hochbauten.

Babybauch verursacht Eklat

Meistens geht es im Strandbad friedlich zu. Besonderes Aufsehen am Südsee erregte aber im August 1982, zu einer Zeit, als an Oben-ohne-Baden kaum noch jemand Anstoß nahm, eine hochschwangere Frau. Der Grund: Sie war nur mit einem Bikini bekleidet. Rund 50 Badegäste beschwerten sich über den „unästhetischen Anblick“ der Schwangeren im achten Monat. Daher bat der Bademeister sie, sich bei brütender Hitze ein Hemd oder einen geschlossenen Badeanzug anzuziehen. Für die werdende Mutter ein Unding. „Ich habe den ganzen Nachmittag geheult“, sagte sie in einem Bericht vom August 1982 in dieser Zeitung. „Es ist doch wohl keine Schande, einen Bauch zu haben.“

Von Stephanie Zerm