Hiddestorf

Für Fatima, Olympia und Marlene heißt es jetzt: Aufpassen beim Umrühren. Die drei Erstklässlerinnen der Grundschule Hiddestorf haben gemeinsam mit ihren Mitschülern der Klasse 1A Quark angerichtet und Kräuter geschnitten. Nun dürfen die Kinder alle zweimal rühren, der Spiralbesen und die Silberschüssel gehen von Hand zu Hand.

Das Essen haben die Grundschüler unter der Aufsicht von Michaela Rönicke zubereitet. Die Aktion ist Teil des Kleinen Hemminger Küchendiploms, einer Kooperation mit dem Verein Heuhüpfer vom Kampfelder Hof in Hiddestorf. Seit dem Schuljahr 2013/2014 besteht das Projekt. Ziel ist, den Kindern gesunde Ernährung und die Lust am Kochen zu vermitteln. „Essen und Trinken sind grundlegend für Gesundheit und Wohlbefinden“, sagt Schulleiterin Heike Kopp. „Das Ernährungsverhalten ist zentraler Bestandteil des Lebensstils. Dieses Verhalten wird wesentlich in den ersten zehn Jahren des Lebens erlernt und geprägt.“

Hemminger Küchendiplom: Schüler in der neuen Mensa

Gerade nach den unsteten Schulbesuchen während der Pandemie ist es für die Kinder nun etwas Besonderes, gemeinsam in der neuen Mensa an der Schulstraße zu kochen. Sie lernen Grundlegendes kennen, wie Gemüse zum Knabbern schnippeln und Küchenhelfer benutzen, aber auch Maßangaben: Was ist eine Prise, wie viel ist ein Teelöffel?

Dabei ist etwa der Umgang mit dem Messer für die Kleinen eine Herausforderung. „Es wurde deutlich, dass noch nicht alle Kinder zu Hause mitgekocht haben“, sagt Klassenlehrerin Sabine Jahnke. Was schade ist, denn: „Was man selbst hergestellt hat, isst man auch gerne.“

Normalerweise startet das Küchendiplom früher im Schuljahr, das war diesmal wegen der Pandemie nicht machbar. Nun aber läuft alles nach Plan, die 1A hat noch zwei Termine vor sich, an denen sie Wissenswertes über die Ernährungspyramide und die Hygiene beim Kochen lernt. Auch die Parallelklasse hat mit dem Diplom begonnen. Neben dem gemeinsamen Zubereiten und Essen helfen die Kinder beim Abwaschen, außerdem werden wichtige Tischmanieren besprochen.

Weitere Projekttage an der Grundschule Hiddestorf

In den Klassen zwei und drei folgt dann je ein Projekttag am Kampfelder Hof, an dem es um Gemüsevielfalt, Obstverarbeitung und Getreidesorten geht. „Am Ende hat sich jedes Kind ein Küchendiplom erarbeitet und darüber hinaus hoffentlich Grundlagen für das Kochen sowie Spaß an der Arbeit in der Küche erworben“, so Kopp.

Finanziell wird das Projekt seit Jahren von der Bürgerstiftung Hemmingen, dem Förderverein der Grundschule und der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung unterstützt.

Von Katharina Kutsche