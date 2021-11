Arnum/Devese

Es gibt sie nur alle vier Jahre: die Gewässerschau in Arnum und Devese. Dabei werden Gräben kontrolliert. Sind sie verstopft, kann es Überschwemmungen geben. Gravierende Mängel wurden in den Gräben nicht entdeckt, aber hier und da ist noch etwas zu machen.

Die Gruppe, die in der Feldmark unterwegs war, bestand aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Rates und der Region Hannover. Hinzu kamen der Deveser Ortslandwirt Heinfred Baxmann und der Vertreter aus Arnum, Ernst-August Nordmeyer, sowie Uwe Völksen, Jagdpächter und Vorsitzender der Jagdgemeinschaft Devese. Die Liste mit den Fließgewässern III. Ordnung, wie sie im Amtsdeutsch heißen, hat die Stadtverwaltung erstellt und mit den Ortslandwirten abgestimmt. Die Gräben, die nun geprüft wurden, haben keine besondere Bedeutung für die Wasserwirtschaft. Deshalb ist die Gewässerschau nur alle vier Jahre. Sie sind aber von den jeweiligen Eigentümern zu unterhalten.

Wasser in Gräben an B-3-Ortsumgehung läuft langsam ab

Es war die erste Gewässerschau nach der Eröffnung der B-3-Ortsumgehung im November 2020, durch deren Trassenverlauf sich das Netz an Gräben verändert hat. In Arnum schaute sich die Gruppe Gräben östlich des Hohen Eschenwegs und nördlich der Umgehungsstraße an. Einer der Gräben wird dort per Schieber auch als sogenannte Vorflut für Wasser benötigt, das sich auf der Umgehungsstraße sammelt. „Probleme sind bislang nicht aufgetreten“, sagte Roswitha Mühe. Sie hat für die städtische Abteilung Bauverwaltung die Gewässerschau mitorganisiert und leitete sie informell.

Sonniges Herbstwetter begleitet die Mitarbeiter der Stadt, der Region und örtliche Landwirte in Devese und Arnum bei der Gewässerschau. Quelle: Torsten Lippelt

Ratsherr Dirk Fahlbusch, städtischer Schaubeauftragter für die Gewässer III. Ordnung, verwies jedoch darauf, dass nach Starkregen der Wasserpegel in den Gräben beiderseits der neuen B 3 nur langsam sinke. Dies solle beobachtet werden. Über den Deveser Grenzgraben berichtete die Verwaltung, dass dort zwar Wasser aus den Regenrückhaltebecken der Umgehungsstraße eingeleitet werde, es aber bisher keine Probleme bekannt geworden seien.

Auch diese Gräben wurden bei der Gewässerschau geprüft

Noch zu reinigen ist ein nordöstlich der Krummen Straße in Devese gelegener Graben, der der Siedlungsentwässerung dient. Im nördlichen Teilbereich gibt es vereinzelt Geländeabbrüche. Auf beiden Seiten bestehen jedoch jeweils fünf Meter breite städtische Parzellen. „Somit steht dem Gewässer hier eine Breite von insgesamt etwa zwölf Metern für die Eigendynamik zur Verfügung“, erläuterte Mühe.

Für einen weiteren Graben nördlich vom Loydbrunnenweg in Devese, dessen Rohre unter dem Weg stark verschlammt sind, will die Stadt eine Spülung veranlassen. Betriebshofleiter Claus Schmidt kündigte an, dass der Betriebshof außerdem vor und hinter den Rohren die Gewässersohle etwas vertiefen werde.

Gräben durchziehen die Feldmark in Arnum und Devese. Quelle: Torsten Lippelt

In der Verlängerung der Straße Am Spielfeld in Devese betrachtete die Gruppe bei Ebelings Teich einen sich gabelnden Graben mit einigen tiefer gelegenen Drainagen. Bislang gab es wegen trockener Jahre dort keinen Handlungsbedarf. „In nassen Jahren könnte dies jedoch anders sein“, sagte Landwirt Baxmann warnend.

Von Torsten Lippelt