Der Charme mancher Gewerbegebiete: funktionale Gebäude, wenig Grün. „Viele Jahre war die vorherrschende Optik quadratisch-praktisch-gut“, sagt Heike Hanisch, Geschäftsführerin des Umweltzentrums Hannover. Manche Gewerbeflächen aber könnten – auch in Hemmingen – anders aussehen. „Naturnah bedeutet nicht pure Wildnis“, sagte Hanisch jüngst im Hemminger Fachausschuss und warb dafür, Firmengelände naturnah zu gestalten.

Das fange bei heimischen Pflanzen an und reiche über den Verzicht auf Dünger und Pestizide hin zur insektenfreundlichen Beleuchtung. So werden zum Beispiel Insekten durch Scheinwerfer in ihrem natürlichen Lebensrhythmus gestört. Denn es dreht sich vor allem um die Insekten beziehungsweise deren Sterben und ihre Bedeutung fürs Ökosystem. Heute gebe es 80 Prozent weniger Insekten als vor 35 Jahren. „Forsythien und bestimmte Rosensorten haben kaum Nährwert“, gibt Hanisch zu bedenken.

Außenstelle Natur: Firmengelände naturnah gestalten

Auch die Eigentümer selbst profitieren vom Programm „ Außenstelle Natur“. So heize sich ein Hallendach im Sommer auf bis zu 70 Grad auf, bepflanzt seien es nur 25 Grad. Mitarbeiter bekämen zudem Anregungen für mehr biologische Vielfalt Zuhause. Zudem sollte es eine Vernetzung mit ähnlichen Initiativen und Akteuren geben. Ziel ist es Hanisch zufolge, innerhalb von fünf Jahren insgesamt 42 Firmengelände in der Region Hannover umzugestalten. Das Projekt begann im Oktober 2019. Mit vier Firmen im Stadtgebiet von Hemmingen sei das Umweltzentrum bereits in Kontakt, und bei dreien habe es schon die Erstberatung gegeben.

Das ist Wasser auf die Mühlen der Hemminger Wirtschaftsförderung, beinhaltet das doch erst vor etwa zwei Wochen vom Rat beschlossene Konzept unter anderem den Vorschlag, Betriebsgelände stärker zu begrünen und nachhaltig zu wirtschaften. Ökonomie und Ökologie, so die Idee, könnten noch stärker zusammengeführt werden. Hanisch sagt: „Naturnahe Areale stehen für einen zukunftsorientierten Betrieb.“ Städte könnten schon bei Ausschreibungen darauf achten, dass naturnahe Standards gesetzt werden.

Kooperation mit der Tischlerei Biesel

Auf die Frage von Ulff Konze ( CDU) im Fachausschuss nach den Mehrkosten entgegnete Hanisch: „Es wird nicht auf jeden Fall billiger, aber keinesfalls teurer als bisher.“ So müssten vielerorts Rasenflächen mehrmals im Jahr gemäht werden, bei einer Blühwiese hingegen sei dies nur einmal notwendig. Ein weiteres Beispiel: Sei weniger Bodenfläche versiegelt, müsse die jeweilige Firma weniger an Regenwassergebühr zahlen.

Hanisch erläutert, nach der unverbindlichen Erstberatung gebe es einen kurzen Bericht. Bei Interesse folge der Vertrag über die Kooperation. Es gebe auch Zuschüsse, zumal das Projekt vom Bundesamt für Naturschutz und der Region Hannover gefördert werde. In der Region gebe es bereits Beispiele für die Zusammenarbeit wie mit der Tischlerei Biesel in der Gemeinde Wedemark, die im Mai dieses Jahres mit der Produktion in einer neuen Fertigungshalle begonnen hat und ihren Fokus auf die nachhaltige Gestaltung setzt. Dazu gehört unter anderem die Blumenwiese und Vogelschutzhecke aus heimischen Gehölzen im Pausenbereich für die Mitarbeiter.

Kontakt zum Umweltzentrum Hannover

Hemminger, die Interesse an dem Programm „ Außenstelle Natur“ haben, können sich an Noreen Hiery im Umweltzentrum wenden, das mit Projekten wie „Clever kochen fürs Klima“ auch schon in Hemminger Schulen war. Hiery ist unter Telefon (0511) 1640313 zu erreichen, E-Mail: n.hiery@umweltzentrum-hannover.de.

Von Andreas Zimmer