Hemmingen-Westerfeld

Lieblingslieder singt jeder gern mit. Das dachte sich auch die sogenannte Gottesdienst-Werkstatt der Trinitatiskirchengemeinde, die sich vor etwa einem halben Jahr gegründet hat, und zu der Mitglieder des Kirchenvorstandes gehören. Helga Barbara Gundlach leitet die Werkstatt, die in den Gottesdiensten bei den Besuchern und Besucherinnen eine Umfrage startete. Das Ergebnis ist der erste Lieblingslieder-Gottesdienst, der am Sonntag, 13. März, um 10 Uhr in der Kirche in Hemmingen-Westerfeld beginnt.

Gottesdienst der Trinitatisgemeinde in Hemmingen-Westerfeld mit Lieblingsliedern

Etwa 40 Menschen haben sich an der Umfrage beteiligt. Das am häufigsten genannte Lied ist „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott.“

Pastor Peter Beyger sagt zum Spitzenreiter: „Es ist ein schönes Segenslied mit einem meditativen Text, der von einer lateinamerikanischen Melodie getragen wird, die einen tänzerischen Schwung in das Lied trägt.“

Auf Platz zwei der abgegebenen Stimmen kam „Geh aus mein Herz und suche Freud“.

Und den dritten Rang belegt „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Beyger räumt ein: „Wir haben uns gefragt, ob angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt für einen Lieblingslieder-Gottesdienst ist.“ Doch dem sei so. „Denn die Lieder stärken, trösten und stiften Gemeinschaft in unsicherer Zeit. Viele Lieder handeln von der Hoffnung auf Frieden.“

Kollekte ist für Ukraine bestimmt

Wegen Corona singt die Gemeinde nur zwei Lieder, andere trägt eine kleine Gruppe von Sängerinnen und Sängern vor. Einige Lieder werden instrumental aufgeführt. Die Kirchenmusikerin und Chorleiterin Heike Moltzen gestaltet den Gottesdienst mit, indem für die Diakonie-Katastrophenhilfe für die Menschen in der Ukraine gesammelt wird.

Beyger erläutert, das Ziel der Gottesdienst-Werkstatt sei, dass die Gottesdienste attraktiv bleiben und den veränderten Erwartungen der Gemeinde gerecht werden. Schon jetzt steht fest: Es wird einen zweiten Lieblingslieder-Gottesdienst geben, voraussichtlich im Herbst.